شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أشخاص فى روسيا بعد شربهم معقم اليدين الميثانول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى 7 أشخاص من التسمم بعد أن بدأوا فى شرب معقم اليدين عندما نفد منهم الخمر فى إحدى الحفلات، حيث تزعم التقارير المحلية الواردة من روسيا أن تسعة أشخاص كانوا على ما يرام بعد شرب معقم اليدين محلى الصنع.

ووفقا لتقرير صحيفة ديلى ستار" dailystar" البريطانية، كان السائل المضاد للجراثيم يحتوى على 69 % من الميثانول، وهى مادة شديدة السمية يمكن أن تسبب العمى والقيء والموت إذا تم تناولها.



وفاة 7 أشخاص بعد شرب كحول الميثانول

ذكرت هيئة مراقبة الصحة العامة الفيدرالية، Rospotrebnadzor: "تم تسجيل تسع حالات تسمم بالمطهرات، بما فى ذلك سبع حالات وفاة، وكان الضحايا الثلاثة الأوائل امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا ورجلين تتراوح أعمارهم بين 27 و59 عامًا، توفوا فى المنزل فى قرية تومتور فى منطقة تاتينسكى بأكبر منطقة فى البلاد، ياقوتيا.

ونقلت طائرة إجلاء طبية 6 آخرين إلى العاصمة الإقليمية ياكوتسك، وتوفى يوم الجمعة ثلاثة رجال آخرين، تتراوح أعمارهم بين 28 و32 و69 عامًا، مع الإبلاغ عن وفاة أخرى اليوم، لا يزال اثنان آخران فى غيبوبة فى جناح العناية المركزة، حسب التقارير.

وكانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) قد حذرت سابقا، من خطورة استخدام المطهرات والكحول التى تحتوى على مادة الميثانول.

كحول

وشهدت الوكالة زيادة فى منتجات المطهر اليدوى المصنفة على أنها تحتوى على الإيثانول (المعروف أيضًا باسم الكحول الإيثيلي) ولكنها أثبتت أنها إيجابية لتلوث مادة الميثانول السامة.

يمكن أن يؤدى التعرض للميثانول إلى الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبى أو الوفاة. على الرغم من أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنتجات على أيديهم معرضون لخطر التسمم بالميثانول، فإن الأطفال الصغار الذين يتناولون هذه المنتجات عن طريق الخطأ والمراهقين والبالغين الذين يشربون هذه المنتجات كبديل للكحول (الإيثانول) هم الأكثر عرضة للخطر.

يجب على المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين الذى يحتوى على الميثانول والذين يعانون من الأعراض التماس العلاج الطبى الفورى للانعكاس المحتمل للتأثيرات السامة للتسمم بالميثانول.