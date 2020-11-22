شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا بـ 8 طرق وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيروس كورونا الوباء يهدد الحياة بالخطر، فقد أدى إلى وفاة العديد حول العالم وإصابة الكثيرين، وحتى الآن ما زال العلماء يبحثون عن علاج أو لقاح للوقاية من فيروس كورونا وإنقاذ البشر من مخاطره ، لذلك لا نملك الآن سوى اتباع الطرق الوقائية للحد من انتشار عدوى كورونا ومخاطره وخصوصا على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، ووفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فهناك بعض الطرق الأساسية التى ينصح باتباعها دائما للوقاية من فيروس كورونا وهى:

1:اغسِل يديك باستمرار، واستخدِم الماء والصابون لمدة 20 ثانية ، او استخدم محلولاً كحولياً لتعقيم اليدين.

2:ابتعِد مسافةً آمنة عن أي شخص يسعل أو يعطس، مع استخدام مناديل لتغطية الانف والفم.

3:يجب أن ترتدى الكمامة أثناء خروجك من المنزل وخصوصا فى الأماكن المزدحمة والمغلقة.

4:لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

5:احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

6:ابقَ في المنزل إذا شعرت بالمرض.

7:اطلب الرعاية الطبية إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

8: الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى.

يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية قبل التوجه إليه ليتمكن من توجيهك بسرعة إلى مرفق الرعاية المناسب، ويساهم ذلك في حمايتك وتجنّب انتشار الفيروسات وغيرها من الأمراض.