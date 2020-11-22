شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توافق على استخدام العقار الذي استخدم لعلاج ترامب والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 منحت الإدارة الأميركيّة للأغذية والعقاقير (إف دي إيه)، أمس، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 طوّرته شركة التكنولوجيا الحيويّة "ريجينيرون" وكان استُخدم خصوصاً لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ستيفن هان، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إنّ "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادّة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنّب دخول المستشفى، ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

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