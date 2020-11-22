شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي ينافس الأمريكي.. تعرف على بورصة أسعار لقاح كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من التنافس بدأت فيها العديد من الشركات العالمية والمختصة بطرح لقاح كورونا، فيما يخص بورصة الأسعار، فمع بدأ الإعلان عن طرح اللقاح، كشفت العديد من الشركات عن ثمن الدواء المترقب.



تسعى شركة مودرنا الأمريكية لبيع لقاحها بما يتراوح بين 25 و37 دولارًا للجرعة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسل، في تصريح لصحيفة «فيلت أم سونتاج» الألمانية: «السعر العادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي إذا أُصيب شخص بفيروس كورونا، لسنا مهتمين بأقصى ربح».



وكانت شركة «مودرنا» الأمريكية قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبتت حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية نجاعته بنسبة 94.5%.



وقالت الشركة المصنعة للقاح إن النتيجة أكدتها بعد تطعيم 95 شخصًا باللقاح، أُصيب منهم 5 فقط، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تلقوا جرعتين متباعدتين بـ28 يومًا.



بينما كشفت الشركة المصنعة للقاح الروسي سبوتنيك v، أن سعر لقاحها الخاص بفيروس كورونا سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات الأمريكية لشركتي فايزر والذي وصل إلى 20 دولارا تقريبا، ولقاح مودرنا والذي وصل إلى 39 دولارا للجرعة، وكتب حساب الشركة عبر موقع التدوين تويتر: «سيكون سعر Sputnik V أقل بكثير».



وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق، إن «الهدف أن تتمكن كل دولة من تلقيح 20% من سكانها بحلول نهاية العام 2021»، أي أن العالم يحتاج تقريبا 3 مليارات جرعة لنحو 1.5 مليار إنسان في عام 2021.



وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 58.1 مليون حتى صباح الأحد، وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و143 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر37 مليون، بينما فاق عدد الوفيات المليون و380 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.