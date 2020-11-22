شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة بمنظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية، ومقاومة العدوى ومكافحتها، أنه لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية إلا في حالة الالتهاب البكتيرى مع الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الأنظمة الصحة لابد أن تكون قوية، حيث أن مقاومة البكتيريا تمثل جائحة صامتة، ويمكن أن تتحول إلى جائحة قوية في عام من الأعوام، ولابد من جميع وزارات الصحة العمل معا لمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأوضحت، أن عدوى كورونا يمكن أن تحدث مرة أخرى، ولابد من إجراء دراسات لمعرفة السبب، ولكن الأعداد ليست كبيرة، ولا نعرف سبب المناعة قصيرة المدى.

وقالت إن هناك أبحاث أظهرت أن قوة الجهاز المناعى يحمى من الإصابة بفيروس كورونا، والأهم من تقوية الجهاز المناعى الوقاية من الإصابة بالعدوى من خلال الإجراءات الوقاية، بغسل اليدين، وارتداء الأقنعة والحرص على التطعيمات، والتباعد والالتزام بتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، ومنع العدوى هو الرسالة الأساسية للاهتمام بصحة الانسان والوقاية من كورونا، وتناول تطعيم الأنفلونزا، وذلك لمنع العدوى من بدايتها حتى لا نضطر لتناول المضادات الحيوية، لأنه ليس كل عدوى تحتاج الى المضادات الحيوية،

من جانبه قال الدكتور باسم زايد المسؤول الطبي لوحدة الوقاية من العدوى والتصدى لمقاومة الميكروبات في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ندعو الجميع أفراد أو مجتمعات بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وهناك مسئولية مجتمعية، ولابد أن تتبع الصيدليات نهجا أكثر حسما، وعدم إعطاء المضادات الحيوية بدون وصفة طبية للحد أو في منع أو حدوث مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية.

وقال إن هناك تحالف دولى من أجل إيجاد منظومة لتصنيع مضادات ميكروبات جديدة وحاجة ماسة لإنتاج أدوية جديدة من المضادات الحيوية لا تقاومها البكتيريا، موضحا أنه ضرورة انشاء برامج لمقاومة العدوى ، ومن المهم للتصدى لمقاومة البكتيريا للميكروبات، ومنظمة الصحة العالمية وضعت دليل ارشادى لكل المؤسسات الطبية، وذلك من خلال وجود لجنة لمكافحة العدوى، وتدريب الفريق الطبي كلل، وتدريب العاملين الصحيين لمكافحة العدوى، والطوارىء وغيرها ووضع نظم لترصد انتشار الأمراض وأيضا فيروس كورونا، مثل ارتداء ملابس الوقاية واستخدام الماء والصابون في المنشآت الصحية، وتنظيف وتطهير أدوات المرضى، وتطهير البيئة المحيطة والمعايير الأخرى داخل المؤسسات الطبية

من جانبها قالت حنان بلخى مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، إن البكتيريا تغير من نفسها، وتوجد بيئة خصبة تقاوم المضادات الحيوية، موضحة أنه لابد من وصف المضاد الحيوى عند وجود التهاب بكتيرى في حالات فيروس كورونا.