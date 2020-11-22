كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً - تعتبر حبوب الحمل من وسائل منع الحمل الشائعة، وقد ظهرت العديد من الأنواع ذات الأعراض الجابنية والأخرى المعدومة ، وقد وضعت النساء حول العالم الأقراص كخيار أول لمنع الحمل ، ولكن يبقى الخوف من حدوث الحمل ، وعواقب الحمل ذلك التي يشرحها طبيب النساء والولادة يوسف عبد الرازق ، إستشاري النساء والولادة كالآتي. متى يصبح نسيان حبوب منع الحمل خطراً؟ حبوب منع الحمل نسيت تناول حبوب منع الحمل لأكثر من 36 ساعة.

الوقت الذي يجب أن يتم تداوله على القرص الصلب.

ويجب عليك الحصول على وسيلة منع حمل موضعية في حال الجماع مثل الواقي الذكري ، أو التحميلة المهبلية.

في حال نسيت القرص خلال 12 ساعة فلا يوجد أي تداول عليك.

يجب أن يكون قرص منع الحمل في نفس التوقيت ، مثل تحديد الموعد المحدد منبه. أعراض التوقف عن حبوب منع الحمل تشعر المرأة بالغثيان قد تأتي الدورة الشهرية في غير موعدها.

تعاني المرأة من النزف المهبلي المتقطع.

تصبح عرضة لحدوث الحمل الغير مرغوب فيه.

تكثر حالات الغثيان والرغبة في القيء بسبب اختلال توازن الهرمونات. مخاوف النساء من حبوب منع الحمل تكثر الاشاعات حول حبوب منع الحمل تشعر النساء بأن دخول مادة غريبة للجسم قد تسبب الأمراض.

هناك معتقدات تربط بين سرطانات النساء وحبوب منع الحمل.

تخاف النساء من حبوب منع الحمل بسبب زيادة الوزن.

كما تخاف النساء من نسيان القرص مما يؤدي لحدوث حمل غير مرغوب فيه.

هناك نساء يعتقدن أن حبوب منع الحمل تسبب البرود الجنسي. أعراض تناول حبوب منع الحمل تحدث بعض الأعراض المقلقة تضخم الثديين والشعور بالثفل فيهما.

زيادة الوزن بسبب الهرمون وبطء الأيض.

التهاب الصدر.

الصداع وهناك دراسات أفادت حدوث نوبات الصداع النصفي لدى النساء اللواتي تعاطين حبوب منع الحمل لفترة طويلة.

تغيرات في المزاج مثل حالات القلق والتوتروالعصبية. والآن عزيزتي في حال حدثت معك مشكلة بسبب حبوب منع الحمل أكتبي لنا في المربع أدناه وسوف يجيب عليك خبراء الخليج 365.

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