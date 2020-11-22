أسباب تنميل الفخذ أثناء الحمل..مع تفاصيل جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 02:46 مساءً -

جدول المحتوى

1-تنميل الفخذ وجلطة الساق

2-أسباب تنميل الأطراف عند الحامل

3-نصائح لتخفيف تنميل الفخذ أثناء الحمل

4- أسباب تنميل الفخذ أثناء الحمل

5- طرق للوقاية من تنميل الفخذ

6- متى تذهبين إلى الطبيب؟

تنميل الفخذ عند الحامل من الأعراض التي تصيب بعض النساء أثناء فترة الحمل، وتختلف أسباب وأعراض هذا التنميل من امرأة لأخرى، بعض منها لا يشكل ضرراً على الصحة، والبعض الآخر يحتاج إلى علاج، والتنميل بعامة خلال الحمل من الأمور التي تحتاج إلى اللجوء للطبيب. للشرح والتوضيح التقينا والدكتور عبد الحميد الباهي استشاري أمراض النساء والتوليد

تختلف أسباب التنميل وعوارضه

1-تنميل الفخذ وجلطة الساق

التنميل لا يشكل ضررا على الصحة

إن أعراض جلطة الساق تظهر عادة على شكل ألم، واحمرار، وانتفاخ في منطقة الساق، وبالرغم من أنها قد تحدث في أي فترة من فترات الحمل

إلا أن أعلى نسبة لحدوثها تكون بعد الولادة، وفي فترة النفاس المبكرة

أما أعراض تنميل الفخذ أثناء الحمل فتختلف، والغالب أنها ناجمة عن حدوث

ضغط من الرحم على الأعصاب التي تخرج من أسفل العمود الفقري، وتذهب للأسفل لتعصب الفخذ وتنمله

2-أسباب تنميل الأطراف عند الحامل

التنميل بسبب ضعف عام في المعصمين

يحدث التنميل خلال الحمل في الأطراف سواءٌ اليدان أو القدمان، وقد تشعر به الحامل في البطن أيضاً

أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التنميل خلال الحمل؛ وجود ضعف عام في أعصاب المعصمين أو الرسغين، ويتم التأكد من هذا الضعف بالفحص

بسبب نقص فيتامين"ب"، أو بسبب وجود مشكلة في الفقرات القطنية والذي يحدث أو بسبب الضغط على الأعصاب أو الفقرات العنقية بالعمود الفقري، أو الإصابة بفقر الدم

تنميل في الأطراف

الإصابة بمتلازمة قناة الرسغ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لحدوث التنميل أثناء الحمل، ويحدث بسبب تراكم سائل اسمه "الأود يما" بالأنسجة

فيضغط هذا التورم على النفق الرسغي وعلى العصب الأوسط، فتشعر الحامل بتنميل في الأطراف

عادةً ما ينتهي هذا التنميل مع انتهاء فترة الحمل والولادة، حيث تعود مستويات السوائل والهرمونات إلى طبيعتها، وإذا استمر التنميل فلتبحثي الأمر مع الطبيب

3-نصائح لتخفيف تنميل الفخذ أثناء الحمل

حركة اليدين والقدمين تقلل من التنميل

يمكن للحامل أن تخفف من الشعور بالتنميل من خلال إتباع النصائح التالية

تحريك اليدين ومعهما الرسغ برفق؛ لأن الحركة السريعة تزيد من الشعور بالوخز والتنميل

كما أن الأنشطة التي تقومين فيها بطيّ يديك للأمام بشكل متكرر تساهم في تخفيف التنميل

وضع مفصل الكوع بمستوى أعلى من اليدين: وذلك عند الجلوس؛ حتى يصل إليها الدم بصورة طبيعية

تجنبي النوم على اليدين

تجنب النوم على اليدين: حيث إن هذا يزيد من التنميل، قومي بالنوم في وضعية تجعل يديك بعيدتين عن جسمك

يفضل رفع اليدين والقدمين على وسادة خلال النوم طوال أشهر الحمل

تدليك المعصم والرسغ: من خلال اليد الأخرى، حيث تقومين بلف أصابع يدك حول معصم اليد الأخرى وتحريكه يميناً ويساراً

مما يساعد في تحفيز حركة السوائل ويقلل من ضغطها على الأعصاب، وطبقي الأمر نفسه على الرسغ

4-أسباب تنميل الفخذ أثناء الحمل

تنميل الفخذ بسبب الالتهاب الروماتيزمي

حجم الجنين؛ كلما زاد حجمه اشتدت الأربطة والعضلات بالجزء السفلي من جسم الحامل، مما يسبب لها الكثير من الآلام في تلك العضلات بشكل مستمر خاصة كلما انحنت إلى الأمام

وفي بعض الحالات يكون الألم مزمناً ومتواصلاً، ويخف الألم قليلاً عند الاستلقاء على أحد الجانبين وثني الركبتين تجاه البطن

التهاب الفخذ.. وقد يحدث أن تعاني المرأة من الالتهاب الكيسي، والمعروف بالتهاب كيس السائل الموجود فوق المفاصل، أو الالتهاب الروماتيزمي، الذي يصيب المفاصل والذي يسمى بالفصال العظمي

تنميل الفخذ يصاحبه ألم اسفل الظهر

وفي بعض الأحيان يحدث للمرأة الحامل تصلب في مفصل الفخذ يصاحبه ألم شديد في الفخذ وأسفل الظهر، وفيه يحدث تصلب تام للفخذ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل

وبعض هذه المشكلات التي تصيب الفخذ أثناء الحمل قد تسبب اعوجاجاً دائماً؛ حيث يفقد الجسم قسماً من حركته ويثبت على حال اعوجاجه تلك حتى بعد الولادة.

5-طرق للوقاية من تنميل الفخذ

يشتد الألم مع المجهود الشاق

عليك بالراحة.. الحصول على قسط من الراحة خلال فترة الظهيرة، يساعد كثيراً على تخفيف آلام الفخذ والإحساس بتنميله لباقي اليوم

وفي بعض الأحيان تجدين الألم قد اشتد كثيراً؛ عندما يكون يومك حافلاً بالمهمات والمجهود الشاق

خلال النوم والراحة يقوم الجسم بإفراز هرمونات خاصة تعمل على ارتخاء الأربطة والعضلات؛ مما يمنحك شعوراً بالراحة ويخفف من التنميل

تمرين الكرة.. ويمكن استخدامها والجلوس عليها بعض الوقت، فهي تمنحك الكثير من الراحة وتخفيف ألم وتنميل الفخذ بشكل كبير

جلسات المساج تخفف من الام التنميل

وهي كرة خاصة بالولادة.. تخفف الضغط على الفخذ، وتمنح الحامل الكثير من الراحة، وتستخدم باستشارة الطبيب

أحواض الماء الدافئة.. كما أن استخدام أحواض الماء الدافئة تعمل على زيادة ارتخاء الأربطة والعضلات في الجزء السفلي من البطن

إضافة إلى أنها تخفف تلك الآلام بفاعلية، وتساعد كمادات المياه الدافئة أيضاً على الحصول على النتائج ذاتها

وتفيد جلسات المساج والتدليك في تخفيف تلك الآلام بصورة واضحة

6- متى تذهبين إلى الطبيب؟

استمرار التنميل يعني..مشكلة صحية أكبر

حالة عدم الشعور بتحسن بعد إتباع النصائح، فمن المفترض أن يخف الشعور بالتنميل بعد أن تتبعي وصايا طبيبك

استمرار التنميل يعني أن السبب لا يتعلق بضغط الأعصاب، وإنما هناك مشكلة صحية أكبر

الشعور بالتنميل بشكل دائم: وليس مجرد شعور مؤقت وألم بسيط، أي آلام تزيد على حدها الطبيعي تستدعي الذهاب للطبيب

تورم مع التنميل يتطلب استشارة طبيب

الشعور بضعف في الأعصاب: أي يكون هذا التنميل مصحوباً بضعف في أعصاب الأطراف، وصعوبة في حمل الأشياء، فهذا يؤشر بوجود مشكلة تحتاج لمراجعة طبية

وجود تورم مع التنميل: أحياناً كثيرة يصاحب التنميلَ في الأطراف تورمٌ، وهنا يجب أن تستشيري طبيبك بشأن هذا التورم وكيفية علاجه