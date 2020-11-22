ملعقتيّن من زيت جوز الهند يومياً... وتخلّصي من الكرش

من الضروري أن تمارسي التمارين الرياضية وأن تتناولي طعاماً صحياً لتتخلصي من الكرش. لكن اعلمي أن بعض الأطعمة والمكونات قد تساعدك على تحقيق هذا الهدف خلال وقت قصير أيضاً. ومن أبرز هذه المكونات زيت جوز الهند. فتعرّفي إلى وصفاته السحرية وخصائصه وتمتعي ببطن مسطح مثل آن هاذواي.

يمتلك زيت جوز الهند خصائص سحرية. فهو يعيد إلى بشرتك رطوبتها ويساهم في علاج مشكلاتها مثل ظهور الخطوط والسيلوليت.

لكن ما لا تعرفينه عنه هو أنه حليف لرشاقتك. فهو يحتوي على أحماض دهنية ضرورية لهذه الغاية. إذ يحدّ أيض هذه الأحماض من شعورك بالجوع ويعزّز حرق الدهون لديك.

كيف تستخدمينه؟

لتستفيدي من خصائص زيت جوز الهند المنحفة، طبقي إحدى هذه الوصفات:

-تناولي ملعقتي طعام من زيت جوز الهندي مرتين يومياً خلال الوجبات. كما يمكنك أن تضيفيه إلى أطباق عشائك كبديل لزيت الزيتون.

-أضيفي ملعقة أو ملعقتي طعام منه إلى كوب من الماء الدافئ أو إلى خلاصة عشبية. واشربي المزيج بشكل منتظم يومياً.

-إمزجي القليل من عصير الليمون مع ملعقة طعام من زيت جوز الهند وكمية مناسبة من الماء. أضيفي المزيج إلى الماء الدافئ وحركي جيداً. إشربي منه في الصباح.

-إمزجي ملعقتي طعام من أوراق الشاي الأخضر مع كمية مناسبة من الماء الدافئ وملعقة طعام من زيت جوز الهند. أتركي المزيج يرتاح لبضع دقائق قبل أن تصفّيه. إستهلكيه ببطء وانتظام يومياً.

-أضيفي القليل من هذا الزيت إلى المخفوقات والعصائر واللبن الزبادي.

وصفة سحرية

يمكنك أيضاً أن تعدّي هذه الوصفة التي تحتوي على زيت جوز الهند وتساعدك على إزالة الكرش وحرق دهون بطنك بسهولة.

حضري كوبين من حليب جوز الهند، نصف ملعقة وسط من زيت جوز الهند، كوباً من الماء وقبضة من حبات الكرز أو كوباً من التوت.

إخفقي كل المكونات بواسطة الخلاط واشربي المخفوق بانتظام لتستفيدي من خصائصه الحارقة للدهون.

كيف تستهلكين زيت جوز الهند بحسب وزنك؟

من 40 إلى 59 كيلوغرام: نصف ملعقة طعام من هذا الزيت قبل مواعيد الوجبات.

من 59 إلى 81 كيلوغرام: ملعقة طعام من زيت جوز الهند قبل حلول مواعيد الوجبات.

أكثر من 81 كيلوغرام: ملعقة ونصف من الزيت قبل موعد كل وجبة.

إفعلي ذلك قبل 15 إلى 20 دقيقة من موعد الوجبة. فهذا يحدّ من شعورك بالجوع ويساعدك على حرق الدهون.



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