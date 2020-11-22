اقوى مشروبات تنحف من دون حرمان

يشكل الوزن الزائد عائقاً أمام الكثير من النساء، للتمتع بارتداء الملابس بالألوان الفاتحة والحيوية، فيسعين بمختلف الطرق الى التخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي تنعكس سلباً على إطلالتهن.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي، أقوى مشروبات التنحيف التي تخولك الحصول على جسم مثالي هذا الصيف.

مشروب الليمون

لتحضير هذا المشروب، أنت بحاجة الى كيلوغرام من الليمون الطازج، اعصريه واحتفظي بالعصير جانباً، من ثم إغلي قشر الليمون في ليترين من الماء لمدة 20 دقيقة، بعدها صفي المزيج من القشر المسلوق واخلطيه مع عصير الليمون وضعيه في وعاء محكم الإغلاق.

اشربي من هذا المزيج كوباً يومياً قبل كل وجبة بمدة 15 دقيقة.

مشروب الأعشاب الطبيعية

اخلطي ملعقة كبيرة من المريمية وملعقة كبيرة من إكليل الجبل ونصف ملعقة كبيرة من البابونج وكوب ماء مغلي، ثم ضعي المكونات في إناء على النار واتركيها تغلي لمدة 15 دقيقة، بعدها صفي الخليط واحتفظي به واشربي منه يومياً كوباً على الريق.

مشروب الحليب والهيل

ضعي كوبين من الحليب في وعاء على نار هادئة، وحركيه بين الحين والآخر. وحين يصبح الحليب ساخناً، أضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من الهيل المطحون، مع الاستمرار في التحريك لمدة خمس دقائق. من ثم أضيفي القليل من السكر الأسمر الى الخليط وحركيه الى أن يذوب السكر، بعدها ارفعيه عن النار. تناولي كوبين من هذا المشروب يومياً، صباحاً ومساءً.

مشروب الليمون والنعناع

قومي بتقطيع حبتين من الليمون الحامض من دون تقشيرهما، من ثم اخلطي شرائح الليمون مع قبضة كبيرة من أوراق النعناع، وأضيفي إليهما ثلاثة أكواب من الماء، بعدها أضيفي نصف ملعقة من الفلفل الحار وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. ضعي جميع المكونات في إناء على النار على درجة حرارة معتدلة، وعندما يبدأ المزيج بالغليان اطفئي النار واتركيه ليختمر جيداً طوال ليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي، صفي المكونات واحتفظي بالمنقوع لتشربي منه ثلاث مرات يومياً.

مشروب البابونج والزعتر

لتحضير هذا المشروب، أنت تحتاجين الى كوبين من الماء، ملعقة كبيرة من كل من البابونج وإكليل الجبل والزعتر. أما طريقة التحضير فسهلة جداً، إذ ليس عليك سوى غلي المكونات كافة في الماء على النار، من ثم صفّيها واشربي من المشروب كوباً في الصباح على الريق، وكوباً آخر قبل الخلود الى النوم.

مشروب الزنجبيل

لتحضير هذا المشروب، ضعي، في وعاء على النار، ثلاثة أكواب من الماء، ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل الطازج، الشاي الأخضر الصيني، النعناع الرطب، وقشر الرمان المجفف.

إغلي جميع الكونات في وعاء على النار، من ثم ارفعي المزيج عن النار ودعيه جانباً حتى يبرد. بعدها، صفي المزيج واحتفظي به لتشربي منه كوباً بعد كل وجبة.

مشروب الشمر والقرفة

يتألف هذا المشروب من الشمر، عصير حبتي ليمون، ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من بذور الكمون . قطعي الشمر واغليه مع الماء، وبعد أن ترفعي الخليط عن النار دعيه يبرد قليلاً ثم ضعيه في الخلاط واخلطيه مع عصير الليمون. وبعد أن تقومي بخلط الكمون والقرفة على حدة، أضيفيهما الى الخلاط، واستمري في الخلط حتى يصبح الخليط متجانساً.

واظبي على استهلاك كوب من هذا العصير مرة في الصباح لمدة أسبوع.

مشروب الزنجبيل والنعناع

ضعي في مياه مغلية خمس أوراق من النعناع، خمس أوراق من الشاي الأخضر، ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور وملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون. وعندما يبرد المزيج صفيه، واشربي منه يومياً على الريق لأيام عدة.

مشروب الكمون والليمون

ضعي في كوب من المياه المغلية، ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، شريحتين من الليمون الحامض غير مقشرتين، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وملعقة صغيرة من العسل والسكر الأسمر. من ثم، اتركي المزيج جانباً لمدة ليلة كاملة. بعدها، صفيه واشربي منه كوباً ثلاث مرات يومياً قبل وجبة الطعام بمدة 20 دقيقة.

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