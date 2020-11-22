شكرا لقرائتكم خبر عن أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم: يمكن غسله بالماء والصابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة بوليت إنها ستطلق أول جهاز هاتف مضاد للبكتيريا في العالم، قادر على إيقاف انتشار الجراثيم يحمل اسم «كات إس 42».

ووفقاً للصحيفة الديلي ميل البريطانية يمكن شراء الجهاز حاليًا مقابل 229 جنيهًا إسترلينيًا، لكن النماذج المجهزة بتقنية بيوماستر المضادة للميكروبات، لن تكون متاحة حتى بداية 2021، وتأمل الشركة بعد ذلك في تزويد هواتف كات الأخرى بالتقنية الجديدة، في وقت لاحق من العام المقبل.

وتكافح التقنية الجديدة انتشار البكتيريا، بفضل الأيونات الفضية المضمنة في مواد الهاتف، أثناء عملية التصنيع. وتؤكد الشركة أن تقنية بيوماستر تقلل من عدد البكتيريا بنسبة 80 بالمئة في غضون 15 دقيقة، و99.9 بالمئة في غضون 24 ساعة.

كما إن الجهاز مقاوم للماء تمامًا ويجب غسله بانتظام بالماء والصابون والمطهرات وحتى المبيضات للحفاظ على نظافته، ونقلت الصحيفة عن بيتر كننغهام، نائب الرئيس في مجموعة بوليت قوله :«هذا أمر حيوي للذين يعملون في بيئة رعاية صحية أو اجتماعية، وأولئك الذين يزورون مواقع متعددة لوظائفهم، إن استخدام هاتف كات يتيح لهم بالفعل الثقة في قدرتهم على غسله وتعقيمه بانتظام أو بين الزيارات.

واعتبر أن إضافة حماية المنتجات المضادة للميكروبات إلى كات إس 42 ستجعله أكثر أمانًا للمستخدمين- وهذه ميزة مهمة في الوقت الحالي، ورغم أن الهاتف لا يعمل على تحييد البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال، بما في ذلك كورونا، فإنه يوقف انتشار وتكاثر مسببات الأمراض.

ويمتاز الهاتف أيضا بمقاومته للماْ حتى 1.5 متر (خمسة أقدام) لمدة 35 دقيقة، وكجزء من الاختبار، تم إسقاطه مرارًا وتكرارًا على الفولاذ من 6 أقدام (1.8 متر) في الهواء، كما أن الجهاز محصن ضد الأوساخ والغبار وتقلبات درجات الحرارة والاهتزازات.

وسيتم طرح CAT s42 للأسواق أوائل العام المقبل 2021 وسيبلغ سعر الهاتف 300 دولار أمريكي وسيأتي بخواص متعددة منها أنه سيكون مزود ببطارية 4200 مللي أمبير ومقاوم للماء والغبار وشاشة الهاتف حجمها 5.5 بوصة تعمل باللمس في كل الأحوال حتى بأصابع مبللة أو عند ارتداء قفازات وسيتم تزويده بـ 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع سعة تخزين إضافية من خلال بطاقة ذاكرة.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل وأمامية بدقة 5 ميغا بيكسل ويقبل شريحتي اتصال وضمان عامين على عكس غالبية الهواتف التي يصل ضمانها إلى عام واحد فقط.