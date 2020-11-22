شكرا لقرائتكم خبر عن حقن أول متطوع في العالم بكوكتيل الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان شركة AstraZeneca في المملكة المتحدة، أنها ستبدأ تجارب علاج "كوكتيل الأجسام المضادة''، والذى قد يمنع Covid-19 من التطور لمدة تصل إلى عام، تم حقن أول متطوع به.

ووفقا لتقرير جريدة " Mirror"، البريطانية، فقد تم حقن كارين سيمسون ممرضة بريطانية بـ "كوكتيل الأجسام المضادة" من AstraZeneca ، والذي يحتمل أن يوفر حماية فورية من فيروس كورونا لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة.



أول متلقية لعلاج كوكتسل الاجسام المضادة فى العالم

وأصبحت ممرضة العناية المركزة أول شخص في العالم يتم إعطاؤه كوكتيلًا جديدًا من الأجسام المضادة مصمم للحماية من فيروس Covid-19، حيث قالت كارين سيميسون إن الحقن الذي طورته شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca "يمنحنا بعض الأمل" في عودة الحياة إلى طبيعتها قريبًا.

ويعد علاج كوكتيل الأجسام المضادة، علاج مخصص للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح لأنهم مرضى بالفعل أو كبار السن ولديهم جهاز مناعي ضعيف، وسيتم إعطاء العلاج إلى 1000 شخص في المملكة المتحدة كجزء من برنامج تجريبي، حيث أن لديه القدرة على العمل على الفور ، حيث يوفر الحماية من فيروس كورونا لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

يختلف العلاج بالأجسام المضادة عن اللقاح حيث يمكن إعطاؤه لأولئك الذين لا يستطيعون تلقي التطعيمات بسبب مرضهم بالفعل أو ضعف جهاز المناعة، كما أنه تم إدخال الأجسام المضادة مباشرة للجسم، بدلاً من تحفيز جهاز المناعة في الجسم على صنعها.



أول متلقية لعلاج الأجسام المضادة

والهدف من التجربة هو تقييم سلامة وفعالية مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة طويلة المفعول - وهي بروتينات من صنع الإنسان تعمل مثل الأجسام المضادة البشرية الطبيعية في جهاز المناعة.

من جانبها قالت كارين لشبكة سكاي نيوز: "من الناحية المهنية ، رأيت تأثير COVID على الأشخاص من خلال العمل في وحدة العناية المركزة، فقد كان مدمرا للمرضى وأقاربهم.

وتابعت حديثها بعد علاجها: "هذا العلاج يعطينا بعض الأمل، أرى مدى جدية زملائي في العمل على الخطوط الأمامية. لا يمكننا الخروج والضحك ، ليس هناك استراحة لنا، فكلنا نريد عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل يائس ونأمل أن يقدم ذلك.

بشكل منفصل ، تقوم AstraZeneca بتطوير لقاح Covid-19 بالتعاون مع باحثين في جامعة أكسفورد.