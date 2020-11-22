شكرا لقرائتكم خبر عن 75%من عمليات بتر الأقدام من مرضى السكر و50 % منهم مصابين بضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خليفة عبد الله أستاذ الباطنة والسكر بطب الإسكندرية، خلال جلسة نقاشية عن مرض السكر نظمتها شركة بوهرنجر انجليهايم مصر اليوم، ضمن حملة" لسكرك وصحة قلبك "، أن الاتحاد الدولى للسكر ذكر أنه فى عام 2019، توفى 4.2 مليون شخص نتيجة مرض السكر، كما يتم إنفاق 760 مليار دولار على مضاعفات مرض السكر فى العالم سنويا، مؤكدا أن السكر السبب الرئيسي لفقد البصر، والفشل الكلوى، و50 إلى 75 % من مرضى الغسيل الكلوى هم من مرضى السكر.

وأوضح ، أن 50 % من مرضى السكر يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وثلاثة أرباع عمليات بيتر الأقدام هم من مرضى السكر، مشيرا إلى أن معظم نفقات مرض السكر على المضاعفات، مضيفا انه إذا أنفقنا أكثر على التوعية سنمنع مثل هذه المضاعفات.

وأكد، أن زيادة الوزن والتغيرات الأخرى التى تحدث للجسم مثل خلل دهون الدم، والسمنة والضغط كل هذه العوامل تؤثر على شرايين الجسم وتسبب مقاومة الجسم للانسولين وتساعد على الاصابة بمرض السكر، ولذلك لمنع مضاعفات السكر لابد من ضبط السكر لأنه قد لا يظهر بأعراض أو عدم الشعور بها، لذلك لابد من ضبط السكر، ومكافحة السمنة، وممارسة الرياضة، ومنع التدخين وضبط الضغط، موضحا أن هناك أدوية تقلل المضاعفات، والدراسات أثبتت أن 90 % من مرضانا يعانون من عدم ضبط مستويات السكر فى الدم، وعدم ضبط الضغط، ودهون الدم.

وقال أن الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمرض السكر هم أصحاب التاريخ العائلى لمرض السكر ومقاومة الجسم للإنسولين، والحوامل اللاتى أصبن بسكر الحمل أصبن بسكر الحمل، و السمنة، والمصابات بتكيس المبايض مع زيادة الوزن والمسببة لمقاومة الجسم للانسولين، وجميع هذه الفئات لابد من اجراء فحص للسكر كل سنة، والفئات الأخرى كل 3 سنوات، لتجنب حدوث مضاعفات مرض السكر، لأن الأعراض لا تحدث إلا عند ارتفاع السكر بدرجة كبيرة والمريض لا يشعر به.

وأكد، أن مرضى السكر أكثر عرضه للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وخصوصا المرضى الغير منضبطين، لأن مناعتهم ضعيفة أقل من مناعة الإنسان الطبيعى، وبالتالي عرضه للإصابة وعرضه للمضاعفات.

ونفى ما تردد من أن عقار المتفورمين يسبب السرطان، موضحا أن التلوث كان فى تشغيله معينه وتم سحبها من الأسواق، موضحا أن العقار من ضمن أهم علاجات مرض السكر، ويعتبر خفض الوزن، والحركة العضلية هو أساس علاج مرض السكر، مؤكدا أن خفض الوزن من 10 إلى 15 % من الوزن الكلى يحسن مستوى السكر فى الدم، وتعديل نمط الحياة بالإضافة إلى تناول الأدوية.

وينصح الدكتور خليفة عبد الله بعدم إعطاء مريض السكر جرعات الكورتيزون، لأنه يضعف مناعته بصورة أكبر، لذلك لابد من ترشيد استخدام الكورتيزون، ولا يستخدم إلا فى الحالات الشديدة من كورونا وتحت اشراف طبى.

وأوضح أن عقاقير الكولسترول مهمة لمنع المضاعفات وضرورية لمريض السكر لمن هم فوق سن الأربعين، موضحا أنه فى أواخر شهر أكتوبر نشر بروتوكول علاجى للمارسين العامين فى أوروبا ووضعو تعريف جديد وهو خفض مخاطر مضاعفات مرض السكر، والمسئولة عن 65 % من النفقات على مرض السكر.