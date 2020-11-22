شكرا لقرائتكم خبر عن بوهرنجر انجلهايم تطلق حملة "لسكرك وصحة قلبك"وتعلن عن دواء جديد لكورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة بوهرنجر انجلهايم جلسة نقاشية ضمن حملة" لسكرك وصحة قلبك "، والتى أطلقتها يوم 14 نوفمبر الموافق اليوم العالمى للسكر، بحضور كل من الدكتور إبراهيم الإبراشى رئيس أقسام الباطنة والسكر بطب قصر العينى، والدكتور خليفة عبد الله أستاذ الباطنة والسكر بطب الإسكندرية، والدكتور محمد مشرف المدير العام لشركة بوهرنجر انجلهايم مصر

من جانبه قال الدكتور ابراهيم الابراشى، يعد مرض السكري أحد الأمراض المنتشرة وسريعة النمو حيث يبلغ معدل انتشار مرض السكري من النوع 2 في مصر حوالي 15.6 % ، ويصيب حوالى 9 مليون مصرى من جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا، كما أقر الاتحاد الدولي للسكري "IDF " مصر كونها الدولة التاسعة الرائدة في العالم من حيث عدد مرضى.

وقال، يرجع ارتفاع الاصابة بالمرض إلى الانتشار المتزايد لعوامل الخطر المؤدية له؛ كالسمنة، وعدم ممارسة الرياضة والعادات الصحية الغذائية الضارة وغيرها من العادات الأخرى المنتشرة في المجتمع، مضيفا ، بحسب الاتحاد الدولي للسكري، تضاعف انتشار النوع الثاني من مرض السكرى في مصر 3 مرات تقريبًا خلال العقدين الماضيين..

وأضاف، كما أشار المسح الديموجرافي لمصر عام "2008" إلى معاناة 50% من الرجال المصريين و 65٪ -80% من النساء المصريات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 عامًا من زيادة الوزن أو السمنة، كما أشار تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2010 إلى أن 30.3% من البالغين المصريين يعانون من السمنة ، وتحتل مصر المرتبة الثالثة من حيث انتشار السمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال الدكتور محمد مشرف المدير العام لشركة بوهرنجر انجلهايم مصر، إن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى العالم، وكانت بدايتنا فى مصر منذ عام 1960..

وقال، نتفوق فى تطوير الأدوية الجديدة لمرض السكر، ونحاول التركيز على مستويات الجودة للعقاقير، والإنفاق على البحث العلمى، موضحا أنه يتم انفاق أكثر من 20 % من دخل الشركة على البحث العلمى، ونشارك مع الأطباء والمرضى والوزارات، ونقدم أبحاث دوائية لفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك أكثر من دواء خارج نطاق مرض السكر، مثل التليف الرئوى، وهو مرض نادر وسيتم طرحه فى مصر قريبا، وهو فعال جدا ودواء آخر لتصلب الجلد، وهو يؤثر على الجلد، ودخل المرحلة الثالثة من التجارب، ومصر مشاركة فى البحث العلمى لهذا العقار، وخلال الــ 5 سنوات القادمة سيكون هناك علاجات للأورام، والجهاز العصبى.

وقال، أن هناك دواء جديدا لازال تحت البحث فى المرحلة الثالثة لعلاج كورونا، وهو علاج مناعى للحالات المتقدمة من الفيروس، وهو يمنع مضاعفات المرض.

وأضاف، نهتم بالكوادر البشرية، ونؤكد على ضرورة الاهتمام بمستواهم، موضحا أن أهم اهتمامات الشركة هو تطوير العلاجات الجديدة حيث أن السكر لا يعتمد فقط على العلاجات، ولكن لابد من معرفة صحة المريض العامة، وطريقة الأكل الخاص به، واهم حاجة هو حماية المريض من مضاعفات مرض السكر، واكتشافه مبكرا والسيطرة على مستوى السكر فى الدم، ومن هنا جاءت فكرة حملة لسكرك وصحة قلبك".

وأشار إلى أن العام الجارى 2020 تم انفاق 3.5 مليار يورو من مجمل ميزانية الشركة على الأبحاث فى مجال كورونا، وجميع الأدوية التى تم إجراءها خلال هذا العام 2020.