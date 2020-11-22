علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الفم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 6 ثواني

يشير سرطان الفم الى تكون الخلايا السرطانية في اي جزء من اجزاء الفم، فقد يظهر سرطان الفم في كلا من ( الشفتين – اللسان – اللثة – البطانة الداخلية للخدين – قاع الفم بمعنى اسفل اللسان – سقف الفم ) وغالبا ما يطلق على السرطان الذي يتكون داخل الفم سرطان الفم و احيانا سرطان جوف الفم ، ويعتبر سرطان الفم احد انواع السرطانات التي يطلق عليها سرطانات الرقبة او الرأس، وفي اغلب الاحيان فان علاج سرطان الفم يكون مماثل لعلاج انواع سرطانات الرأس الاخرى ،

المؤسسة البريطانية لصحة الفم، قدمت مجموعة من النصائح حول كيفية اكتشاف السرطان المبكر في هذا الجزء من الجسم.

ونصح المختصون في هذه المؤسسة، الانتباه إلى المشاكل التالية التي قد تدل على الإصابة بالسرطان:

– كتل وانتفاخات وأورام في الرأس والرقبة

– بقع حمراء وبيضاء على اللسان، ونتوءات وتقرحات إذا استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع

– نتوءات وانتفاخات وتورمات، وبقع حمراء وبيضاء على الخدين من الداخل

-تورم وانتفاخ على اللثة

– بقع حمراء وبيضاء على الشفتين.

ونصح رئيس المؤسسة نايجل كارتر: “إذا لاحظتم أي شيء غير عادي في محيط الفم يجب حتما مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب المعالج”.

وقال إنه من المهم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، لأن ذلك يزيد من فرص الشفاء التام.