تحذير من خاصيتين خطيرتين لفيروس كورونا المنقول من حيوان المنك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 11:44 صباحًا

اعلنت الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون الأمريكية، أنشا بارانوفا، عن العمل العلمي الذي سينشر في الدنمارك حول التغيرات في فيروس كورونا عند انتقاله إلى حيوان المنك.

وذكرت، أن الباحثين استنتجوا أن السلالة الجديدة من الفيروس المأخوذة من هذه الحيوانات، تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.

وافترضت بارانوفا أن “السلالة المصحوبة بهذه الطفرات قادرة على إفراز عدد أكبر من الفيروسات، لذلك يظهر السؤال، إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا الفيروس إذا بدأ بالانتشار بين البشر؟ سيظهر عدد كبير من موزعي الفيروس الفائقين (super-distributors)”.

ووفقا لها، “أسوأ شيء” في الطفرة الجديدة، كما تبين من نتائج التجربة على الأمصال المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من الشكل الأصلي لفيروس كورونا في بداية الوباء، هو أن الأجسام المضادة من هذه الأمصال، لا تستطيع في معظم الحالات، تحييد الفيروس الذي تعرض للتطفر.

وقالت: “هذا يعني أن المناعة المكتسبة بفضل الفيروس الأصلي لا تحمي من الفيروس الذي انتقل إلى حيوان المنك”، بحسب “نوفوستي”.