حصيلة إصابات كورونا تتخطى 12 مليوناً في أمريكا

الأحد 22 نوفمبر 2020

تخطت الإصابات بوباء كوفيد-19، الذي يشهد انتشاراً متجدداً في الولايات المتحدة، عتبة الـ12 مليون حالة بحسب الأرقام المحدثة بانتظام التي توفرها جامعة جونز هوبكنز.



وبلغت الإصابات في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً في العالم، 12 مليوناً و19 ألفاً و960 حالة بحسب هذا التعداد.

أما الوفيات فقد بلغت 255 ألفاً و414 حالة، وأتت هذه الحصيلة بعد ستة أيام فقط على تخطي هذا البلد عتبة الـ11 مليوناً.