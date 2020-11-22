ليبيا تسجل 21 حالة وفاة و1015 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بتسجيل 1015 إصابة جديدة.

كما سجلت ليبيا شفاء 1327 حالة، فضلا عن وفاة 21 شخصًا خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 596 إصابة و813 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 77 ألف و823 شخصًا، بينهم 27 ألف و820 حالة نشطة، ووفاة ألف و89 شخصًا.



