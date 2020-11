شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يشرحون الأسباب المحتملة لإعادة عدوى الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

يستمر فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء العالم، وبينما يتعافى عدد كبير من مرضى COVID-19، إلا أنه وفي بعض الحالات ، يكون اختبار الأشخاص إيجابيًا مرة أخرى أو يعانون من تكرار الأعراض السريرية.



عودة الاصابة بكورونا

أسباب عودة العدوى

ركزت دراسة نُشرت في مجلة New Microbes and New Infection ، على الأسباب المحتملة لإعادة الاختبار الإيجابية، واستجابات الأجسام المضادة، ومراجعة تقارير حالة إعادة العدوى المحتملة.

يعتقد بعض العلماء أن إعادة الاختبار الإيجابية مرتبطة باستمرارية الفيروس في الجسم على المدى الطويل، ففي بعض الدراسات ، تُعزى حالات إعادة العدوى إلى النسخ العكسي لتفاعل البوليميراز المتسلسل (RT -PCR) بنتائج سلبية كاذبة ، وتساقط الفيروس على المدى الطويل ، وزيادة تكاثر الفيروس بسبب التوقف عن تناول الدواء.

إذا كانت إعادة العدوى صحيحة ، فإن السيطرة على الوباء ستكون معقدة للغاية ، وقد يكون من الصعب تحقيق مناعة القطيع تجاه اللقاح.

لم يتم شرح إعادة العدوى بفيروس كورونا بشكل كامل ، لكن العديد من التقارير تظهر أن الأشخاص أثبتت إصابتهم مرة أخرى بعد اختبارين سلبيين متتاليين لـ PCR أو بعد الشفاء من المرض.

تساقط الفيروس لفترات طويلة

من الضروري التفريق بين تساقط الفيروس أو إعادة تنشيطه لفترات طويلة وبين إعادة العدوى الحقيقية.

يجب أن تفي إعادة العدوى الحقيقية بهذه المعايير ، بما في ذلك عزل الجينوم الفيروسي الكامل وليس مجرد وجود شظايا من الفيروس في العدوى الثانية. في بعض الحالات ، قد يؤدي اكتشاف الأجزاء الجينومية الفيروسية إلى نتيجة إيجابية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

قد يستغرق سقوط الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي ما يصل إلى 83 يومًا، وإذا ثبتت إصابة الشخص بعد هذه الفترة ، فيمكن تأكيد ذلك على أنه إعادة إصابة.

علاوة على ذلك ، افترض العلماء أيضًا أن الجهاز الهضمي قد يكون بمثابة خزان لـ فيروس كورونا، حتى بعد أن تظهر عينات الاختبار من الجهاز التنفسي العلوي سلبية، لذا يوصي الفريق أيضًا باختبار عينات البراز وقت الخروج.

حالات إعادة العدوى

حدثت أول حالات إعادة إصابة تم الإبلاغ عنها في كوريا الجنوبية في أبريل ، لكن الأمر استغرق حتى 24 أغسطس قبل تأكيد الحالة رسميًا، حيث أظهر رجل يبلغ من العمر 33 عامًا عولج في هونغ كونغ من مرض خفيف في مارس أنه إيجابي مرة أخرى عندما عاد من إسبانيا في 15 أغسطس.

في حالة مماثلة في الولايات المتحدة ، أُعيد إصابة مريض بعد 140 يومًا من الإصابة الأولية. حدثت الإصابة الأولى في مارس ، وتعرض لنوبة ثانية في يوليو ، حيث كان يعاني من سعال وضعف وصعوبة في التنفس. أظهر التحليل الجينومي أن السلالات الفيروسية المعزولة في الحلقتين لم تكن متماثلة.

يعتقد بعض الباحثين أن إعادة الاختبار الإيجابي لـ COVID-19 يمكن تفسيرها بإعادة تنشيط العدوى أو الانتكاس.