شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة مهمة للمصابين بداء السكري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، العلاج الأمثل لداء السكري من النوع الثاني.
وقال الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الغذاء الصحي، وفقدان الوزن وممارسة الرياضة بالإضافة إلى الأدوية في بعض الحالات، أفضل الطرق لعلاج داء السكري.
وأكد أن أكبر كذبة في تاريخ الطب هو وجود دواء (حبوب-أعشاب-حقن) يقضي على السكر نهائياً.
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