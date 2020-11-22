"اللقاح الخارق" يقترب.. يقي من كورونا والإنفلونزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خبير في علم الفيروسات، إن "اللقاح الخارق" الذي يقي من فيروس كورونا والإنفلونزا يمكن أن يتوفر في أقل من عام.

وأضاف البروفيسور رونالد إكليس،الأستاذ بجامعة كارديف البريطانية: "لا توجد عقبات صعبة في طريق جمع اللقاحين في لقاح واحد.. أعتقد أنه في المستقبل سيكون لدينا لقاح مشترك ضد الإنفلونزا وكورونا".



ويعد الجمع بين عدة لقاحات مختلفة في "حقنة" واحدة أمرًا شائعًا في تطعيم الأطفال، وتعتبر مشكلة تخزين اللقاحات أكبر عقبة ستواجه عملية الدمج، حيث يتم تخزين اللقاحين في درجات حرارة مرتفعة، فقد يحتاج لقاح كورونا إلى التخزين في درجة حرارة تصل 70 تحت الصفر، مما قد يجعل دمجهما أمرا صعبا، بحسب "ديلي ميل".

وكانت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء، حددتا موعد الحصول على موافقة الهيئات الأمريكية والأوروبية، لاستخدام لقاحهما لفيروس كورونا.

وقالت الشركتان إنهما قد تحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.

وقالت "فايزر"، إنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام تكفي لحماية 25 مليون شخص، ثم إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في 2021.