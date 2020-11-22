كورونا حول العالم.. أمريكا تُجيز "دواء ترامب" ورفع الإغلاق ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 58 مليون و494 ألف و728 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و386 ألف و570 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 40 مليون و467 ألف و900 حالة، الأحد.







وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





أمريكا تجيز دواء "ريجينيرون"

منحت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 طوّرته شركة التكنولوجيا الحيويّة "ريجينيرون" وكان استُخدم خصوصًا لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ستيفن هان، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إنّ "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادّة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنّب دخول المستشفى ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

ومُنح الضوء الأخضر لعلاج ريجينيرون، المسمّى "ريجن-كوف-2"، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادّة، بعدما ثبُت أنّه يُقلّل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

وقال ليونارد شلايفر الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون، إنّ هذا يشكّل "خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".





رفع الإغلاق في بريطانيا

يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. الإثنين، أنّ الإغلاق الذي فُرض في إنجلترا لمدّة أربعة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، لن يتمّ تمديده إلى ما بعد تاريخ الثاني من كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب ما قال مكتبه السبت.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء في بيان أنّ الإغلاق ستتبعهُ عودة إلى مجموعة من ثلاثة مستويات من القيود المحلّيّة في إطار خطّة وضعتها الحكومة لمواجهة الفيروس خلال فصل الشتاء.

ومن المتوقّع أن يصدر الإعلان الرسمي في هذا الصدد يوم الإثنين.

ونقل البيان عن متحدث باسم داوننج ستريت قوله إنّ القيود الحاليّة المفروضة على مستوى إنجلترا "ساعدت في إعادة السيطرة على الفيروس"، و"خفّفت الضغوط على خدمات الصحّة الوطنيّة".

ومع ذلك، حذرت الحكومة أيضًا من أنه بدون الإبقاء على قيود محلية، فإن الفيروس قد يتسبّب في إحداث فوضى قبل أن تُصبح خطط توزيع اللقاحات والاختبارات الجماعية سارية المفعول.





وأوضح المتحدّث الرسمي أنّ "هذا من شأنه أن يُعرّض التقدّم الذي أحرزته البلاد للخطر، ويُهدّد مرّة أخرى بضغوط لا تُحتمل على هيئة الخدمات الصحّية الوطنيّة".

وفي وقت سابق هذا الشهر، فُرض إغلاق وطني لمدّة أربعة أسابيع في إنجلترا، ما أجبر السكّان على ملازمة منازلهم والشركات على الإقفال، بسبب موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

وعانت بريطانيا أكثر من أيّ دولة أخرى في أوروبا من فيروس كورونا، مع تسجيلها أكثر من 54 ألف وفاة و1,4 مليون إصابة.





وتتحمّل حكومة جونسون المسؤولية عن السياسة الصحّية في إنجلترا، لكنّ الحكومات في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تُنسّق استجاباتها الخاصّة للوباء.

والجمعة الماضي، رفض وزير الصحّة مات هانكوك، الإفصاح عمّا إذا كان سيتمّ تخفيف القيود بشكل أكبر للسماح للعائلات بالتجمّع في عيد الميلاد، وقال: "أخشى أنّنا لم نتّخذ هذه القرارات بعد".





مستوى يومي قياسي لوفيات اليونان

سجلت اليونان 108 حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، السبت، فيما يعد رقما قياسيا يوميا مع مواجهة المستشفيات في شمال البلاد لضغوط حيث امتلأت أسرة العناية المركزة نتيجة زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبعد فرض عزل عام لمدة شهرين في مارس/آذار ، مما ساعد على احتواء انتشار الإصابات، أجبر ارتفاع معدل الإصابات منذ أكتوبر/تشرين الأول الحكومة على فرض عزل عام ثان هذا الشهر ينتهي رسميا في نهاية الشهر، ومع ذلك فقد يكون هذا موضع شك.

وقال المتحدث باسم الحكومة للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة: "رفع العزل العام في الأول من ديسمبر لا يبدو واقعيا في الوقت الحالي".

وستقيم لجنة الخبراء التابعة للحكومة البيانات الجديدة هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان من الممكن رفع العزل جزئيا مطلع الشهر المقبل.

وسجلت السلطات الصحية 2311 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي منذ اكتشاف الحالة الأولى في فبراير/شباط إلى 90121 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 1527.

وما زال عدد حالات الإصابة في سالانيك في شمال البلاد يزيد مرتين تقريبا عن عدد الحالات في أثينا.





17 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعا من 16 حالة سجلت في اليوم السابق، وقالت إن ثلاثا من تلك الحالات منقولة محليا.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



