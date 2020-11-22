شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى عالى البروتين يساعدك على إنقاص وزنك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبحت السمنة الآن وباءً عالمياً ، مع وجود ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لديهم مؤشر كتلة جسم غير صحي كما وجد تقرير حديث أنه مع اتجاهات النظام الغذائي الحالية، من المرجح أن يعاني أكثرمن 4 مليارات شخص من زيادة الوزن بحلول عام 2050، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تعد السمنة عامل خطر للعديد من الأمراض الجسدية والعقلية.

أثبتت السمنة أنها عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ومشاكل الكلى والاكتئاب والقلق وحتى فيروس كورونا لذلك ، تصبح مشاهدة ما تأكله أكثر حيوية.

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، مصحوبة بالإقلاع عن العادات غير الصحية مثل التدخين أو الشرب يمكن أن تساعد في إدارة الوزن إلى حد كبير ، إذا كان عليك التخلص من عدة كيلودرامات للوصول إلى مؤشر كتلة الجسم الصحيح ، فقد تحتاج إلى اتباع أنظمة غذائية معينة.يسمى أحد هذه الأنظمة الغذائية بدائل الوجبة الكاملة.

ما هي بدائل النظام الغذائي الكلي؟

يتفق الكثيرون على أن إحدى طرق إنقاص الوزن هي التوقف عن تناول الطعام بالطريقة المعتادة ودمج التغييرات في نظامك الغذائي وروتينك من أجل الحصول على النتائج المرجوة بدائل النظام الغذائي الشاملة تفعل ذلك بالضبط يأخذون قائمة النظام الغذائي العادي للشخص ويستبدلونها بخيارات تتبع صيغة دقيقة هذا يساعد في ضمان فقدان الوزن ، ولكن في نفس الوقت، الحصول على التغذية الصحيحة.

يساعد النظام الغذائي البديل عالي البروتين على حرق المزيد من الدهون

لاحظ الباحثون أيضًا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تظهر الكثير من الأمل في تقليل الوزن وتحسين قوة العضلات لذلك، شرع باحثون من جامعة ألبرتا الكندية في الجمع بين النهجين ومعرفة ما إذا كانت فعالة في إنقاص الوزن.

من أجل الدراسة ، فحص الباحثون مجموعة من 43 فردًا يتمتعون بوزن صحي، مقسمين إلى مجموعتين تحولت مجموعة واحدة إلى نظام غذائي بديل عالي البروتين زود البديل عالي البروتين المشاركين بتوازن بنسبة 35 % من الكربوهيدرات و 40 % من البروتين و 25 % من الدهون.

كشفت النتائج عن أن الأنظمة الغذائية البديلة عالية البروتين تخلق طاقة أعلى وزيادة أكسدة الدهون ، وتوازن دهون سلبي نُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

طريقة التحول إلى نظام غذائي بديل للوجبات عالية البروتين

يمكنك تضمين مخفوقات استبدال الوجبات في نظامك الغذائي إنها تساعد على خلق عجز في السعرات الحرارية ومن المعروف أنها تساعد في إنقاص الوزن.

أضف جزءًا من البروتين إلى جميع وجباتك يمكن أن يساعد تناول البيض على الإفطار أو الدجاج أو فول الصويا على الغداء والعشاء في إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي.

تأكد أنك تستهلك جميع العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها الجسم بالكميات المناسبة.

إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، فتأكد من ممارسة بعض تمارين القوة لاستخدامها.