شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد الناتج عن العزلة الاجتماعية رفع ضغط الدم بنسبة 37٪ لمرضى الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الاجهاد والتوتر المستمر وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا عانى الكثيرون من ارتفاع شديد فى ضغط الدم، ففي أحد المستشفيات في الأرجنتين، عانى ما يقرب من ربع مرضى الطوارئ الذين تم إدخالهم في الأشهر الثلاثة التالية للإغلاق في 20 مارس من هذه الحالة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية من بين 1643 مريضاً ، وجد أن 391 (23.8 في المائة) يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وكشف الأطباء أن هذه النسبة أعلى بأكثر من الثلث 37 % من الرقم المقارن لنفس الأشهر الثلاثة في عام 2019.

قاد الدراسة الدكتور ماتياس فوسكو من مستشفى جامعة فافالورو في بوينس آيرس وقال: `` هناك عدة أسباب محتملة للعلاقة بين العزلة الاجتماعية وارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال ، زيادة التوتر بسبب الوباء ، مع محدودية الاتصال الشخصي وظهور أو تفاقم الصعوبات المالية أو العائلية.

ربما لعبت السلوكيات المتغيرة دورًا ، مع زيادة تناول الطعام والكحول ، وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة الوزن، يعاني أكثر من واحد من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم ، والذي ينتج بشكل أساسي عن سوء التغذية والتوتر والتدخين ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية والحالات المزمنة الأخرى.

دخلت تدابير العزلة الاجتماعية الإلزامية لمحاولة مكافحة انتشار الوباء حيز التنفيذ في الأرجنتين في 20 مارس كجزء من الإغلاق العام، طُلب من الناس البقاء في المنزل ، باستثناء العاملين الأساسيين مثل الأطباء والممرضات.

كما هو الحال في المملكة المتحدة ودول أخرى في جميع أنحاء العالم ، سُمح لسكان الأرجنتين بمغادرة منازلهم فقط لشراء الطعام والأدوية ومستلزمات التنظيف. وأغلقت المدارس والجامعات وعلقت الفعاليات العامة.

قال مؤلف الدراسة الدكتور ماتياس فوسكو: `` ارتبط الدخول إلى قسم الطوارئ خلال فترة العزلة الاجتماعية الإلزامية بزيادة بنسبة 37 في المائة في احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم - حتى بعد مراعاة العمر والجنس والشهر واليوم والوقت الاستشارة ، وما إذا كان المريض قد وصل بسيارة الإسعاف أم لا.

بعد بدء العزلة الاجتماعية ، لاحظنا أن المزيد من المرضى القادمين إلى الطوارئ يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لقد أجرينا هذه الدراسة لتأكيد أو رفض هذا الانطباع.

تمت مقارنة وتيرة ارتفاع ضغط الدم بين المرضى بفترتين زمنيتين سابقتين: نفس الأشهر الثلاثة في 2019 والأشهر الثلاثة التي سبقت العزلة الاجتماعية مباشرة.

يتم أخذ ضغط دم المريض كجزء من الإجراء القياسي وتم إدخال كل شخص تقريبًا (98.2٪) بين 21 مارس 2019 و 25 يونيو من هذا العام في الدراسة، تم قبول 1643 مريضًا فقط في قسم الطوارئ في نافذة الثلاثة أشهر هذه وهو انخفاض بأكثر من النصف مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة والنافذة نفسها في عام 2019، خلال فترة العزل الاجتماعي ، كان 23.8 في المائة من المرضى الذين تم إدخالهم إلى الطوارئ يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم تأثير كارثي على صحة الإنسان على المدى الطويل ، فقد تم ربطه بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقدان البصر ومشاكل الكلى ، وهذا أعلى بكثير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، عندما كانت 17.5 في المائة ، والأشهر الثلاثة التي سبقت العزلة الاجتماعية ، عندما كانت 15.4 في المائة.

وأشار الدكتور فوسكو إلى أن أسباب القبول كانت متشابهة بين جميع الفترات الثلاث التي تمت دراستها ، لذلك لم تكن مسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم.

وقال ربما شعر المرضى بمزيد من التوتر النفسي أثناء النقل إلى المستشفى بسبب قيود السفر وضوابط الشرطة والخوف من الإصابة بفيروس كورونا بعد مغادرة المنزل ''.

بالإضافة إلى ذلك ، ربما يكون المرضى الذين يعالجون من ارتفاع ضغط الدم قد توقفوا عن تناول أدويتهم بسبب التحذيرات الأولية حول الآثار الضارة المحتملة على نتائج Covid-19 ، والتي تم استبعادها لاحقًا.

يساعد التحكم في ضغط الدم في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض الخطيرة الناجمة عن Covid-19 ، لذلك من الضروري الحفاظ على عادات نمط حياة صحية ، حتى في ظل ظروف العزلة الاجتماعية والإغلاق،"لقد خففت الآن العديد من اللوائح المتعلقة بالوباء ونحقق في ما إذا كان ذلك ينعكس على ضغط الدم للمرضى الذين تم إدخالهم إلى الطوارئ."

قال الدكتور هيكتور ديشل ، رئيس البرنامج العلمي لـ SAC 2020 ، حيث تم تقديم هذه النتائج اليوم: `` توضح هذه الدراسة الأضرار الجانبية الناتجة عن العزلة،"لقد حدث انخفاض كبير في الاستشارات المتعلقة بأمراض القلب ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى مضاعفات يمكن تجنبها".