شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الـ 24، وحتى 25 نوفمبر الجارى، تحت شعار «The Big Reset»، ليعكس البداية الجديدة للعالم بعد التغير فى الوضع المحلى والدولى بعد تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيقام على هامش المعرض عدة فعاليات أبرزها إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى PAFIX- للعام السابع على التوالى- برعاية البنك المركزى المصرى وشركة e-finance لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالى، وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، كذلك ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذى سيشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مجال النقل والمواصلات اعتماداً على التكنولوجيا.

كما ستقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وستتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالى، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

ويقام المعرض بشكل «غير نقدى» للمرة الأولى من نوعها فى مصر، إذ سيتمكن الزوار والعارضون من الشراء بدون نقود ورقية فى المعرض، وذلك بهدف مواكبة توجهات الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى والمعاملات اللانقدية للحد من انتشار جائحة كورونا، ستقدم خدمة Cashless منافذ للإيداع النقدى فى نطاق المعرض، ليتمكن الزوار والعارضون من شحن محفظتهم الإلكترونية لشراء جميع احتياجاتهم بسهولة، من خلال خاصية الرمز التفاعلى «QR» كود والتى تقوم على إدخال رقم الهاتف المحمول وبدون الحاجة إلى الدفع نقدًا، بالإضافة إلى تتبع عمليات الشراء والرصيد المتبقى من خلال خدمة الرسائل النصية على الهاتف المحمول.