شكرا لقرائتكم خبر عن «بنية» راعٍ رئيسى لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك شركة «بنية» فى الدورة 24 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا كراع رسمى للمعرض لأول مرة تحت اسم شركة «بنية القابضة» ومجموعة الشركات التابعة لها.

وقال المهندس أحمد مكى، رئيس المجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «بنية»، إنه سيتم خلال المعرض عرض الهيكلة الجديدة للشركة والشركات التابعة لها، حيث يتيح الهيكل الجديد التركيز على عوامل النجاح المطلوبة لتسريع وتيرة التحول الرقمى. وأضاف «مكى» أن مجموعة «بنية» تعمل على تمكين الحكومات والشركات والأفراد من استخدام التكنولوجيا، ليصبحوا أكثر استدامة وإنتاجية وربحية، ونسعى دائماً إلى بناء الشراكات القوية لتحقيق أهداف التحول الرقمى، والتى من شأنها فتح مزيد من الآفاق للفرص والأفكار الجديدة ودعم الشركات والمساهمة فى تقديم منتجات ذات قيمة حقيقية للمجتمع.

وأكد مكى أن شركته تسعى دائما إلى المساهمة بشكل استراتيجى فى حزمة الخدمات المتكاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توفير الاستثمارات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمى وتشغيلها والحفاظ على استدامتها ولقد قررنا رعاية معرض Cairo ICT هذا العام لإبراز وتأكيد دعمنا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتشارك الشركة بجناحين فى المعرض، حيث يتم فى الأول منهما عرض كل من شركة بنية للكابلات وشركة بنية رقمية، بالإضافة إلى استعراض مشروع بناء شبكة الألياف الضوئية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعد شركة بنية للكابلات أكبر منشأة صناعية متخصصة لكابلات الألياف الضوئية فى إفريقيا والشرق الأوسط، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وبالتعاون مع شركة «كورنينج» الأمريكية الرائدة عالميًا فى تصنيع كابلات الألياف الضوئية، أما شركة بنية رقمية فتعتبر أول وأكبر سوق رقمية متكاملة تقدم حلولا تكنولوجية سحابية لجميع متطلبات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق شركة «بنية تيليكوم» أكبر مشغل لشبكة الألياف الضوئية على مستوى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك الشركة فى الجناح الثانى عن طريق شركة «فايبر مصر» للأنظمة والمتخصصة فى مشاريع تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة «فايبر مصر» للحلول الهندسية والمتخصصة فى تنفيذ مشاريع بناء مراكز البيانات والأعمال الكهروميكانيكية وحلول الجهد المنخفض فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.