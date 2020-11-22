شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر استخدام الدم من الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا تجريبيًا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح علاج النقاهة بالبلازما تصريح الاستخدام الطارئ ولكنه لا يزال حقل ألغام لغير الأطباء، و يحذر الأطباء من أنه لا يمكن لأي شخص تعرض لـفيروس كورونا التبرع بالبلازما ، وحذر المجلس الهندي للأبحاث الطبية من الاستخدام العشوائي للعلاج بالبلازما في فترة النقاهة لعلاج فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أصدر مجلس الأبحاث الطبية الهندى تقريرًا عن المرحلة الثانية المفتوحة للتجربة العشوائية ذات الشواهد التي أجريت في 39 مستشفى عامًا وخاصًا حول استخدام بلازما النقاهه في إدارة الحالات ذات العدوى المتوسطة.

والمثير للصدمة أن هذا التقرير يزيل كل اللمعان الذي تم تطويره حول البلازما باعتبارها منقذًا للحياة لمرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، خلص تقرير مجلس الأبحاث الطبية الهندى إلى أن العلاج "لم يؤد إلى انخفاض في التقدم إلى حالات كورونا الشديد أو الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب في المجموعة التي تلقت البلازما مقارنة بالمجموعة التي لم تتلقى ".

تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تأخذ البلازما من هذه المجموعة من الناس :

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من استخدام الدم من الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا تجريبيًا عند تناول بلازما النقاهة لعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث يجب ألا تجمع بلازما النقاهة من الأفراد الذين تلقوا لقاحًا تجريبيًا لـفيروس كورونا بسبب عدم اليقين.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت اتفاقية استخدام الطوارئ في أغسطس لاستخدام بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا لعلاج المرضى في المستشفى مع كورونا تمتلئ بلازماهم بالأجسام المضادة للفيروس ويمكن أن تحفز الاستجابة المناعية للمريض على الرغم من أن مستويات الأجسام المضادة والمركبات المناعية الأخرى تختلف باختلاف المتبرع.