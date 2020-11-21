المغرب يسجل 4702 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، السبت، عن تسجيل 4702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 320962 حالة في المغرب. كما أعلنت عن تسجيل 74 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5256 حالة. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 3455716 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب؛ في 2 مارس الماضي. وتم التأكد من 4499 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 266711 حالة.

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