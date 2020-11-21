منشأ كورونا.. اتهامات صينية لبلد أوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استغلت الصين دراسة حديثة حول الانتشار المبكر لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا للتشكيك بالادعاء الراسخ الذي يقول إنها كانت مولد الوباء.

وتروج وسائل الإعلام الحكومية الصينية بقوة لفكرة أن الدراسة الجديدة التي أجراها المعهد الوطني للسرطان في إيطاليا تثبت أن العدوى بدأت على الأرجح في إيطاليا وليس الصين.



ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يروج مسؤولون في بكين لدراسة جديدة تشير إلى أن عدوى كوفيد-19 ربما كانت تنتشر في الدولة الأوروبية في وقت مبكر من سبتمبر/ أيلول؛ أي قبل 3 شهور من تأكيد انتشاره في المركز المفترض منذ فترة طويلة بمدينة ووهان الصينية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة الآسيوية استجوبت إسبانيا في وقت سابق بشأن أصول الوباء وكذلك الجيش الأمريكي، مدعية أنه جلب الفيروس إلى ووهان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي خلال الألعاب العسكرية العالمية.

من جانبه علق وزير خارجية الصين، تشاو ليجيان، بقوله: "يظهر هذا مجددا أن تتبع أثر الفيروس مسألة علمية معقدة ينبغي تركها للعلماء.. إنها عملية متطورة يمكن أن تشمل العديد من الدول".

وأوضح جيوفاني أبولون من المعهد الوطني للسرطان في ميلانو: "نحن نعلم أن الصين أخرت الإعلان عن تفشي المرض، لذلك لا يوجد أي معلومة متى بدأت هناك، ولدى الصين روابط تجارية قوية للغاية مع شمال إيطاليا".

وأقرت منظمة الصحة العالمية بأنه من المحتمل أن يكون الفيروس "انتشر بصمت في مكان آخر" قبل اكتشافه في ووهان، ومع ذلك، فإن العديد من العلماء يشككون في نتائج الدراسة ويشير آخرون إلى أنها لا تستبعد أن الصين أصل انتشار فيروس كورونا المستجد.