القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول مجموعة الـ20 إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا.
وقال جيبريسوس، السبت، في مؤتمر ضم قادة مجموعة الدول العشرين لأهم الاقتصاديات في العالم التي ترأسها حاليا السعودية عبر تقنية الفيديو: "هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء ولتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع".
وأضاف، في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية، أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تدعو إلى "توزيع عادل" للقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.