إيطاليا تحدد موعد حملة تلقيح غير مسبوقة ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، السبت، أنّ إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً من جائحة كورونا، تخطط لإطلاق حملة تلقيح في يناير.

وصرح سبيرانتزا في اجتماع للصيادلة بأن حملة التطعيم "ستبدأ في نهاية كانون الثاني/يناير حين نأمل في الحصول على الجرعات الأولى".



وتابع "ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل.. ستتطلب تعبئة غير عادية" للموارد.

وسجّلت إيطاليا، مثل الدول الأوروبية الأخرى التي تكافح للتعامل مع الموجة الثانية المدمرة من الوباء، حوالي 1,3 مليون إصابة و50 ألف وفاة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مطلع هذا العام.

وتزايدت الجهود العالمية لإيجاد علاجات ولقاحات للفيروس الفتّاك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك عن التوصل للقاح قالت إنه فعال بنسبة 95%.

وتقدمت الشركة هذا الأسبوع بطلب للحصول على ترخيص بشكل عاجل في الولايات المتحدة ويبدو أن العديد من الشركات الأخرى ستتبع ذلك في الوقت المناسب، ومن المحتمل أن تطرح اللقاحات الأولى قبل نهاية هذا العام.

و قال سبيرانتزا إن "اللقاحات تمثل تقدمًا هائلاً في تاريخ البشرية"، مدافعا عن استخدامها في بلد شهد بعض المعارضة الملحوظة لها.

حتى مع استمرار الفيروس الفتاك في تدمير الاقتصاد العالمي ووضع الأنظمة الصحية تحت ضغط شديد، لا تزال المشاعر القوية المناهضة للتلقيح قائمة في الكثير من البلدان، على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لطمأنة الناس بشأن سلامتهم وفعاليتهم.

والجمعة، قال فريق الخبراء الذي شكل لتقديم المشورة للحكومة الإيطالية، إن الإشراف الوطني والدولي على تطوير اللقاح "يمنحنا ضمانات" بشأن سلامتها.

ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ايبسوس" لمحطة "لا 7" التلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 16% من الإيطاليين سيرفضون تلقي اللقاح المتاح العام المقبل وأن 42% سينتظرون لمعرفة ما إذا كان فعالاً.

وقال ثلث من شملهم الاستطلاع فقط إنهم سيحصلون بالتأكيد على اللقاح بمجرد توافره.