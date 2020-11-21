القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، السبت، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد منذ بدء الجائحة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الفحوص أثبتت إصابة 5532 شخصا بكوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ومنذ يوليو/ تموز اكتفت تركيا بتسجيل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في إجراء يقول منتقدون إنه يخفي حقيقة التفشي.
وسجلت تركيا 135 حالة وفاة مما رفع العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 12219.
وفي سبيل مكافحة الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة، فرضت تركيا هذا الأسبوع حظر تجول جزئيا في العطلات الأسبوعية وخفضت عدد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.