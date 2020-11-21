إصابة مستشار أردوغان بفيروس كورونا.. وهلع في البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أحد كبار مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، السبت.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هدايت ترك أوغلو، أحد كبار مستشاري أردوغان، والذي يشغل في الوقت نفسه رئيس الاتحاد الوطني لكرة السلة.



وقال ترك أوغلو في تغريدته "ظهرت، اليوم، نتيجة المسحة التي أجريت لي بخصوص فيروس كورونا، وجاءت إيجابية، وبدأت فترة العزل الصحي في المنزل، وباشرت العلاج اللازم".

ودعا ترك أوغلو المواطنين الأتراك إلى "الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والنظافة، وارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن "التهاون في هذه الأمور ليس بالأمر الصائب".

من جانبه، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في قسم الحالات الخطرة إلى 8 أضعاف خلال 4 أشهر.

وقال في تغريدة على "تويتر" إن الأعداد اليومية للمصابين باتت تزيد عن 5000 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات يوم الجمعة وحده وصل إلى 141 حالة وفاة.



وأضاف مشددًا أنه "يجب الالتزام بالتدابير المتخذة في مواجهة كورونا من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر".

وطالب المواطنين بالبقاء في منزلهم إن لم يكن هناك حاجة للخروج.





من ناحية أخرى، شهد البرلمان التركي حالة من الهلع بعد الكشف عن إصابة واحد من كل 6 نواب بفيروس كورونا، مما دفع إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء.



ومع اقتراب عدد المصابين في البرلمان التركي من 100 نائب، اجتمعت لجنة الصحة في البرلمان، برئاسة رجب آقداغ، وممثل عن كل حزب سياسي في البرلمان.

وناقشت اللجنة اعتزامها حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات مثل الشاي والزيزفون والكعك، وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان مع ارتداء الأقنعة الواقية أو الكمامات.

كما أن الإجراءات يمكن أن تضم إجراء مقابلات فردية مع النواب إذا لزم الأمر، من أجل عدم إزالة القناع أثناء الحديث.

بالإضافة إلى ذلك، طالب النواب بتهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة، بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.

والجمعة، أعلن وزير الصحة قوجة أن الحصيلة اليومية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 5103 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 435273 إصابة.

ووفق ما نشره وزير الصحة، بلغ عدد الوفيات خلال 24 ساعة 141 حالة، والعدد الإجمالي 12084 حالة وفاة.