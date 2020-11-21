إنفوجراف.. 6 فوائد صحية للجمبري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تتوقف أهمية الجمبري على طعمه الشهي بل له فوائد عديدة باختلاف أنواعه وألوانه وأحجامه، وذلك لما يحتوي عليه من عناصر مهمة للجسم.
يحتوي الجمبري على مقدار قليل من السعرات الحرارية والدهون، فتحتوي الـ100 جرام منه على 106 سعرات حرارية، بالإضافة إلى غنى الجمبري بالمعادن والفيتامينات والبروتينات والعديد من العناصر الأخرى الضرورية للجسم.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز فوائد الجمبري..
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