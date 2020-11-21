إنفوجراف.. 7 فوائد صحية في القرنفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشتهر القرنفل بين التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، لكن فوائده الصحية كمسكن للآلام، خاصة آلام الأسنان ربما هي الأشهر.
وتنبع فوائد القرنفل من أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة، مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.
ولذلك يعد القرنفل كنزا من الفوائد الصحية، التي يمكن استعراضها في الإنفوجراف التالي..
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