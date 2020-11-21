شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة تساعد نساء منتصف العمر فى العناية بالبشرة وتقليل تجاعيد الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن تناول فاكهه مانجو أتولفو ، المعروفة أيضًا باسم العسل قد يكون لها فائدة أخرى فى تقليل تجاعيد الوجه لدى النساء الأكبر سنًا ، نُشرت الدراسة في مجلة Nutrients.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news شهدت النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن نصف كوب من مانجو أتولفو أربع مرات في الأسبوع انخفاضًا بنسبة 23 % في التجاعيد العميقة بعد شهرين وانخفاضًا بنسبة 20 بالمائة بعد أربعة أشهر.

قال المؤلف الرئيسي فيفيان فام، طالب الدكتوراه في قسم التغذية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس: "هذا تحسن كبير في التجاعيد" لكن النتائج محددة للغاية وتأتي مع تحذير، وأضافت فام: "النساء اللائي تناولن فنجانًا ونصفًا من المانجو في نفس الفترات الزمنية شهدن زيادة في التجاعيد وهذا يدل أن بعض أنواع المانجو قد يكون مفيدًا لصحة البشرة ، إلا أن الكثير منها قد لا يكون كذلك".

وأشار الباحثون إنه من غير الواضح لماذا يؤدي استهلاك المزيد من المانجو إلى زيادة شدة التجاعيد ، لكنهم يتوقعون أنها قد تكون مرتبطة بكمية قوية من السكر في الجزء الأكبر من المانجو.

شملت الدراسة التجريبية السريرية العشوائية 28 امرأة بعد سن اليأس مصابات بترهل الجلد الثاني أو الثالث. تم تقسيم النساء إلى مجموعتين: مجموعة تناولت نصف كوب مانجو أربع مرات في الأسبوع لمدة أربعة أشهر، وأخرى تناولت فنجانًا ونصفًا لنفس الفترة الزمنية. تم تقييم تجاعيد الوجه باستخدام نظام كاميرا عالي الدقة.

قال روبرت هاكمان ، الأستاذ في قسم التغذية والمؤلف المقابل للدراسة: "النظام الذي استخدمناه لتحليل التجاعيد سمح لنا ليس فقط بتصور التجاعيد ، ولكن أيضًا بتحديد وقياس التجاعيد".