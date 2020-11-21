شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات تطيل العمر أثناء تناول الطعام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت دراسة حديثة عن الأسباب أو العادات التى تتسبب فى زيادة العمر عند بعض الأشخاص، وبخاصة الذين يبلغون من العمر 100 سنة أو أكثر ويتمتعون بصحة جيدة، وتوصلت الدراسة، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك إلى أن المعمرين الذين يعيشون في إيطاليا يتبعون عادات غذائية صحية تطيل العمر، وفي الوقت نفسه تحمي من الأمراض المزمنة مثل السمنة أو زيادة الوزن، بحسب تقرير لموقع "إيث ذيث". وفى هذا التقرير نتعرف معا على العادات التى تتسبب فى زيادة العمر

4 عادات تطيل العمر الجلوس عند تناول الطعام يساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الأمراض الهضمية . إغلاق الهاتف غلق الهاتف أو تركه أثناء تناول الطعام يمنعك من تناول كمية كبيرة الوجبات الخفيفة تناول الطعام في أطباق مناسبة لحجم الوجبة ينقص الوزن بشكل أكبر. التوقف عند الشبع يفيد في الحفاظ على الوزن خاصة عندما يشعر الشخص بالامتلاء بنسبة 80%.

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