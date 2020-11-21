شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة عين شمس: نقص فيتامين "د"يؤثر على المناعة والتعرض للشمس ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عاوز تحمى نفسك من كورونا يبقى خد فيتامين د كل يوم"، هى الجملة التى نسمعها منذ انتشار الفيروس التاجى اعتقادنا من الكثيرون ان ذلك يعمل على تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والجراثيم.

فهل بالفعل فيتامين د مهم للوقاية من كورونا وهل الاقراص بديلا للشمس ؟، يجاوب على هذا السؤال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس حيث قال لـ الخليج 365 ، "أن فيتامين د مصدره الرئيسى هو الشمس والاقراص من الممكن أن يتناولها من يعانى من نقص فيتامين د فقط ولا يفضل اعطائها كوقاية".

وأضاف "أن نقص فيتامين "د" فى الجسم يؤثر على المناعة ويجب على من يعانى من نقصه تناول العلاج المناسب لحالته، ولكن زيادة كميته يست وسيله للوقاية لان الوقاية من فيروس كورونا تعتمد على طريق أساليب الوقايه والاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعى".

ونصح الدكتور أشرف عقبة بضرورة التعرض للشمس لانها المصدر الرئيسى لفيتامين د ولمن يعانى من نقص المناعة عليه بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة".