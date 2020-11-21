شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، إنفوجراف تحت عنوان: "كيف يحمي مريض الإيدز نفسه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؟". وأكد الإنفوجراف أن أخذ أدوية فيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" بشكل غير منتظم يفقد هذه الأدوية فعاليتها ويصعب العلاج، لذلك احرص على تناول علاجك بانتظام ودون انقطاع للوقاية من مقاومة الفيروس للأدوية خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

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