شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:فقدان النطق والحركة أعراض خطيرة لكورونا ويجب الذهاب للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك أعراض خطيرة لفيروس كورونا تتطلب ذهاب من يصاب بها للمستشفى لطلب الرعاية الطبية فور حدوثها، وفي هذا التقرير جمعنا لكم أبرز الأعراض الخطيرة الشائعة والأقل شيوعاً للإصابة بفيروس كورونا للذهاب للمستشفى فوراً عند حدوثها.

أعراض فيروس كورونا التي تتطلب الذهاب للمستشفى

أعراض فيروس كورونا الخطيرة والتى يجب أن يذهب من يشعر بها إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية تشمل:

-ضيق شديد في التنفس أو صعوبة في التقاط النفس.

-فقدن القدرة على النطق.

-فقدان القدرة على الحركة.

-الارتباك.

-ألم الصدر.

أعراض فيروس كورونا الشائعة

-الحمى.

-الكحة والسعال.

-التعب والإرهاق.

-فقدان حاسة الشم والتذوق.

أعراض فيروس كورونا الأقل شيوعاً

-التهاب الحلق.

-الصداع.

-الشعور بآلام متفرقة في الجسم.

-الإسهال.

-طفح جلدي أو تلون الجلد، خاصة في أصابع القدمين واليدين.

-احمرار وتحسس العين.