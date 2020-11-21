مستشار السيسي: انتشار سلالة جديدة من كورونا في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، سبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار" المصرية، أن تزايد أعداد المصابين بالفيروس أمر متوقع نتيجة للطقس البارد.

وتابع أن "الخبرة السابقة في التوعية ساهمت كثيرا في التعامل مع مصابي كورونا"، مؤكدا أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن.



وأضاف أن "من 20 إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات"، لافتا إلى أنه لا بد أن نكون حذرين جدا في التعامل مع كورونا القاتل.





وتابع مستشار الرئيس المصري، أن "من الممكن أن يكون هناك مصاب بالفيروس وليس عليه أي أعراض يعدي الكثير من المواطنين، ولا بد من التشديد على ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة".

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة، مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.