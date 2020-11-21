أسماء أولاد عربية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - إذا كنت ستضعين مولوداً ذكراً، فأنت تبحثين عن الأسماء العربية المميزة، ولذلك قررت " سيتي" كعادتها أن تساعدك وتجمع لك هذه الباقة من أجمل أسماء الأولاد العربية المميزة، ويمكنك إختيار ما يروق لك منها بعد التعرف على معانيها كالآتي.

آريان: المحارب أو المشرف، وهو من الأسماء المميزة وهو المناضل والشجاع.

هتَّان: المطر الخفيف المتواصل.

هتان هو المطر الخفيف

أويس: هو اسم عربي وهو تصغير الذئب.

أويس هو الذئب الصغير

قتيبة القِتْب وهو المعي ما استدار من البطن. والقِتْب كذلك الرحل، ومنه التسمية.

ظاعن: اسم عربي أصيل، ويعني المسافر والمرتحل.

المسافر المرتحل



تيام: اسم عربي من التيم أي الحب الشديد وذهاب العقل من شدة الهوى.

شهاب: اللبن مُزجَ بالماء حتى خف بياضه، والشعلة الساطعة من النار و شهاب بمعنى نجم.

شهاب هو النجم في السماء