- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - إذا كنت ستضعين مولوداً ذكراً، فأنت تبحثين عن الأسماء العربية المميزة، ولذلك قررت " سيتي" كعادتها أن تساعدك وتجمع لك هذه الباقة من أجمل أسماء الأولاد العربية المميزة، ويمكنك إختيار ما يروق لك منها بعد التعرف على معانيها كالآتي.
آريان: المحارب أو المشرف، وهو من الأسماء المميزة وهو المناضل والشجاع.
هتَّان: المطر الخفيف المتواصل.
أويس: هو اسم عربي وهو تصغير الذئب.
قتيبة القِتْب وهو المعي ما استدار من البطن. والقِتْب كذلك الرحل، ومنه التسمية.
ظاعن: اسم عربي أصيل، ويعني المسافر والمرتحل.
تيام: اسم عربي من التيم أي الحب الشديد وذهاب العقل من شدة الهوى.
شهاب: اللبن مُزجَ بالماء حتى خف بياضه، والشعلة الساطعة من النار و شهاب بمعنى نجم.
ثابر: المثابرة هي المداومة والملازمة، يقال ثابر على الشيء.
والآن عزيزتي الأم أتركي أسئلتك حول الأسماء التي لا تعرفين معانيها، وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أولاد عربية مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.