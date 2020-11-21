الوضع كارثي.. 29% من فحوصات كورونا الجديدة في غزة "إيجابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعاً جديداً في قطاع غزة، وصل إلى 29% من حجم الفحوصات المخبرية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، السبت، إنَّها سجَّلت 4 حالات وفاة و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3037 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وهذا هو أعلى معدل إصابات يومي منذ انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة إلى تعافي 225 حالة جديدة من المصابين بـ"كوفيد- 19".





وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في القطاع إلى 14084 حالة منها 5036 حالة نشطة و62 وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات بلغ 332 حالة منها 78 خطيرة.

من جهته، حذر الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة مي كيلة في غزة، من أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً نظراً للارتفاع الملحوظ في إصابات فيروس كورونا والصعود غير المسبوق في المنحنى الوبائي.



وقال أبو وردة: "نحن في حالة طوارئ"، معلناً وصول شاحنتين إلى القطاع خلال الأيام المقبلة تحملان على متنهما مساعدات طبية عاجلة لمواجهة فيروس كورونا من أجهزة تنفس وأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.





وأشار إلى أن المستشفى الأوروبي المجهز والمعد لاستقبال حالات الإصابة بكورونا أصبح ممتلئاً بالمرضى، الذين يحتاجون لرعاية صحية، ووصل عدد المصابين على أسرة العناية المكثفة إلى 60 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى معد لاستقبال 100 مريض فقط وهذا ينذر بكارثة كبرى.