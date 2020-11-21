بيل جيتس يشرح "العملية المعقدة" لتوزيع لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يتبق أمام العالم الكثير للحصول على لقاح كورونا، الذي تعمل كبريات شركات الأدوية على تطويره، وأبرزها "فايزر/بيونتك" و"موديرنا".

ومع التقدَّم الهائل في مراحل إنتاج اللقاح يشغل بال الكثيرين سؤال "كيف ستجري عملية التوزيع؟"، وهو ما يجيب عنه بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.

وقال جيتس في مقابلة تلفزيونية إن مسألة توزيع لقاح كورونا "معقدة من الناحية اللوجستية" خصوصاً في الدول النامية.

وأضاف: "الوضع ليس واضحاً كما نوّد أن يكون.. من الممكن أن نستخدم النهج نفسه الذي اتبعناه في إجراء الفحوصات".

وتابع: "لا يستغرق الحقن وقتاً طويلاً. تحصل على الحقنة الأولى ثم تعود لاحقاً للحقنة الثانية، لكن ذلك سيحتاج إلى تسجيل جميع البيانات".

وأشار إلى أن عملية توزيع اللقاح ستتضمن التحقق من وجود أي حالات مرضية "أي الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ثم مرضوا".

ولفت إلى ضرورة دراسة تلك الحالات للتأكد من عدم وجود آثار جانبية للقاح.

وأوضح جيتس أن تنظيم ما إذا كان الأشخاص يستوفون المعايير للحصول على اللقاح والتأكد من أن لديك الإمدادات الكافية في الوقت المناسب لعدم خلق طوابير طويلة "عملية معقدة من الناحية اللوجستية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الحصول على اللقاحات بشكل صحيح في بلد غني مثل الولايات المتحدة أسهل بكثير مما سيكون عليه الحال عندما نبدأ في توزيع اللقاحات على البلدان النامية".