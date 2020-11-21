"البرلمان العربي": رئاسة السعودية لقمة الـ20 تؤكد ريادتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن البرلمان العربي استضافة السعودية قمة مجموعة 20 الافتراضية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة دولية.

وأشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعول عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استضافة السعودية لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد الدور الريادي العالمي للمملكة في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.



وأعرب عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.

وفي العاصمة السعودية الرياض، تنعقد قمة هذا العام للقادة وإن كانت افتراضية، لكنها تعد القمة الأكثر ترقبا ومتابعة على الصعيد العالمي كونها تأتي في وقت حرج للغاية بالتزامن مع تداعيات وباء كورونا.

وتأسست مجموعة العشرين كنموذج مثالي يجمع بين الاقتصادات الكبرى وبمزيج منسجم من الدول الصناعية والناشئة الرئيسية في العالم.

وفي القمة السنوية لقادة دول مجموعة العشرين التي يشار إليها بشكل أكثر شيوعًا باسم "G20"، والتي تختتم ماراثونا من الاجتماعات بين وزراء تلك الدول على مدار العام، يتم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والمالية شديدة الأهمية والتي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ككل.