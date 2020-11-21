شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب بريطانية على"كوكتيل أجسام مضادة''يمكنه الوقاية من كورونا لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبدأ شركة AstraZeneca في المملكة المتحدة، تجارب علاج "كوكتيل الأجسام المضادة ''، ويمكن أن يمنع Covid-19 من التطور لمدة تصل إلى عام.

وسيكون أحد المشاركين في مانشستر هو الأول في العالم الذي يحصل على "كوكتيل الأجسام المضادة" الجديد من شركة الأدوية كجزء من التجربة لاختبار فعاليتها.

ووفقا لتقرير جريدة " ذا ديلى ميل" البريطانية، سيشارك فى التجربة السريرية 5000 مشارك ، من بينهم 1000 شخص من 9 مواقع في المملكة المتحدة.



وكتيل العلاج من كورونا

والهدف من التجربة هو تقييم سلامة وفعالية مزيج 2 من الأجسام المضادة أحادية النسيلة طويلة المفعول، وهي بروتينات من صنع الإنسان تعمل مثل الأجسام المضادة البشرية الطبيعية في جهاز المناعة.

إذا نجحت وفقا للتقرير، يمكن أن تساعد في علاج الأشخاص الذين لا تعمل أجهزتهم المناعية بشكل فعال والذين لا يمكن تطعيمهم.

كما أنه يستهدف الأشخاص الذين من غير المرجح أن يستجيبوا للتحصين - والذي قد يشمل مئات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة.

قال السير مين بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية في AstraZeneca: `` سيكون هناك عدد كبير من الأشخاص - حتى في عالم تكون فيه اللقاحات عالية الفعالية - لن يستجيبوا للقاحات ، أو في الواقع لن يأخذوا اللقاحات، لذا فإن وجود الأجسام المضادة وحيدة النسيلة كعلاجات محتملة مهم أيضًا.

لدى حكومة المملكة المتحدة اتفاقية من حيث المبدأ لتأمين الوصول إلى مليون جرعة من تركيبة الأجسام المضادة ، والتي يطلق عليها AZD7442 ، إذا نجحت في المرحلة الثالثة من التجارب.

تهدف التجربة إلى تسجيل البالغين المعرضين لخطر متزايد للإصابة بعدوى Covid-19 أو الذين من المرجح أن يكون لديهم استجابة غير كافية للتطعيم ، وستشمل أشخاصًا من الرعاية الصحية وإعدادات دور الرعاية.

وأضاف السير مين: "نحتاج إلى أن يشترك الناس في هذه [التجربة]، لا سيما الأشخاص الضعفاء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة، وقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض حاد".

من المتوقع نشر النتائج الأولية من تجربة المراقبة العشوائية في النصف الأول من عام 2021، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر التجربة لمدة 12 شهرًا.

وتتطلع التجربة إلى حماية أولئك الأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة أو أولئك الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية فورية ، لأنك ستتذكر أن اللقاحات تستغرق عادةً حوالي ستة أسابيع حتى تعمل.

هذين الجسمين المضادين تم تصميمهما باستخدام تقنية إطالة العمر لجعلهما فعالين لفترة أطول من الوقت، ويعتقد أنهم يمكنهما منح الحماية لمدة تتراوح بين 6 أشهر، ولكن على الأرجح أقرب إلى 12 شهرًا ، مما يجعلها سارية المفعول ، تقريبًا مثل التطعيم السلبي".

في حين أنه من غير الواضح كم سيكلف العلاج بالأجسام المضادة ، قال السير مين إنه سيكون "أكثر تكلفة من اللقاحات" ، لكنه أضاف "نأمل أن نجعله فعالًا من حيث التكلفة".

مع اقترابنا من لقاح Covid-19 ، يجب أن نستمر في المضي قدمًا في التجارب السريرية من أجل علاجات جديدة وبديلة تحمي الضعفاء، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون تلقي لقاح.