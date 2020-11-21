شكرا لقرائتكم خبر عن أول هاتف مضاد للبكتيريا فى العالم لتقليل انتشار الميكروبات بنسبة 99.9 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم بناء أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يوقف انتشار الجراثيم يُطلق عليه Cat S42 ، وهو الجهاز المبتدئ الذي تصنعه الشركة وهو مصمم ليكون متينًا ومتعدد الاستخدامات.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية يكافح الجهاز انتشار البكتيريا بفضل الأيونات الفضية المضمنة في مواد الهاتف أثناء عملية التصنيع، في حين أنه لا يعمل على تحييد البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال، بما في ذلك الفيروس التاجى، فإنه يوقف انتشار وتكاثر مسببات الأمراض.

من خلال منع الميكروبات من التكاثر، تتضاءل أعدادها بشكل طبيعي،وان` عامل Biomaster النشط المضاد للميكروبات '' يقلل من عدد البكتيريا بنسبة 80 في المائة في غضون 15 دقيقة و 99.9 في المائة في غضون 24 ساعة.



الموبايل

يقول صانعو الأجهزة القوية إن الجهاز مقاوم للماء تمامًا ويجب غسله بانتظام بالصابون والماء والمطهرات وحتى المبيضات للحفاظ على نظافته.

قال بيتركننغهام، نائب رئيس الشركة المالكه للهاتف أن هذا أمر حيوي لأولئك من بين عملائنا الذين يعملون في بيئة رعاية صحية أو اجتماعية ، وأولئك الذين يزورون مواقع متعددة لوظائفهم".



غسل الموبايل

إن استخدام هاتف Cat يتيح لهم بالفعل الثقة في قدرتهم على غسل هاتف Cat وتعقيمه بانتظام أو بين الزيارات، تعد إضافة حماية المنتجات المضادة للميكروبات إلى Cat S42 سابقة أخرى لهواتف Cat ، وستجعل Cat S42 أكثر أمانًا للمستخدمين - وهذه ميزة مهمة في المناخ الحالي.