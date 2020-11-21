أعراض النوبة القلبية لدى النساء..تجاهلها قد يؤدي إلى الوفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

تُصاب النساء بنوبات قلبية صامتة، وفي بعض الحالات، لا تظهر عليهن أية أعراض على الإطلاق. وفي حالات أخرى، قد تعاني النساء من أعراض غير شائعة

تعدّ النوبات القلبية السبب الأول للوفيات في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك الرجال والنساء من معظم المجموعات العرقية. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت شخص واحد كل 36 ثانية في الولايات المتحدة بسبب نوبة قلبية.

وفي تقرير نشره موقع “إي ميدي هيلث” (emedihealth) الأميركي، تستعرض المختصة في “طب القلب التدخلي” أليسون دوبون، أهم أعراض النوبة القلبية لدى النساء، وتقدّم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب والتقليل من مخاطر النوبات المفاجئة.

وتقول الدكتورة دوبون إن النساء كثيرا ما يتجاهلن الأعراض الأولى للمشاكل المتعلقة بالقلب، لذلك فإنهن لا يحصلن في أغلب الحالات على الرعاية الطبية اللازمة، مما يقلل فرص النجاة من تلك النوبات.

أعراض النوبة القلبية عند النساء

وفي بعض الحالات، تعاني النساء من أعراض مشابهة لما يحدث للرجال عند الإصابة بالذبحة الصدرية (نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب تراكم اللويحات في شرايين القلب) أو النوبة القلبية.

وفي حالة الإصابة بنوبة قلبية، تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، ويمكن أن تشمل انقباض الصدر، بدرجات متفاوتة من الحدّة والألم.

وفي بعض الحالات، قد لا تظهر تلك الأعراض المعروفة، وتعاني المرأة في المقابل من أعراض أخرى مثل:

الإصابة المفاجئة بضيق التنفس

ألم في الذراع اليسرى أو الفك أو الأسنان

ألم في الجزء العلوي من البطن

فقدان الوعي أو الإغماء

ألم في الجزء العلوي من الظهر

وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بأعراض أخرى، مثل:

التعرق المفاجئ

الدوار

الغثيان

وهذه الأعراض شائعة لدى النساء، لكن في كثير من الحالات، لا تدل آلام أسفل البطن أو الظهر على الإصابة بنوبة قلبية.

في المقابل، قد تكون آلام الأسنان دليلا على مشاكل في القلب، إذ تقول الكاتبة إنها قامت في إحدى المرات بفحص مريضة كانت تعاني من ألم حاد في الأسنان أثناء ممارسة الرياضة، واكتشفت أنها تعاني من انسداد أحد شرايين القلب