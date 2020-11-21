شكرا لقرائتكم خبر عن العبوات الزجاجية أسواء 4 مرات فى استخدامها من البلاستيك على الصحة والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة حديثة، من أن تصنيع العبوات الزجاجية يستهلك الكثير من الطاقة والموارد، مما يجعلها أسوأ بـ 4 مرات من الزجاجات البلاستيكية، حيث قام باحثون من ساوثهامبتون بتقييم تأثير أنواع مختلفة من عبوات المشروبات، بما فى ذلك الزجاجات والبلاستيك، وعلب الألمنيوم وعلب الحليب وتاثيرها على البيئة والصحة.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل فأن الزجاجات البلاستيكية ضارة بالبيئة بالتأكيد، حيث يتطلب تصنيعها كميات كبيرة من الطاقة، علاوة على ذلك ، فهي تدوم طويلاً بعد التخلص منها ولديها القدرة على التحلل والانتشار كجزيئات بلاستيكية يُعتقد أنها ضارة بالصحة،ومع ذلك ، خلص الفريق إلى أن التأثير الكلي للقوارير الزجاجية يصبح أسوأ بمجرد أخذ بصمة الطاقة والأضرار الناجمة عن استخراج الموارد في الاعتبار.

علاوة على ذلك ، غالبًا ما يتم التخلص من الزجاجات بعد استخدام واحد في الوقت الحاضر ، على حد قولهم - على الرغم من إمكانية إعادة استخدامها من 12 إلى 20 مرة، وخلص الفريق إلى أن حاويات المشروبات الأكثر صداقة للبيئة هي علب الحليب والعصير وعلب الألمنيوم بنسبة 100٪.

قالت مؤلفة الورقة وعالمة البيئة أليس بروك من جامعة ساوثهامبتون،أن هناك حاجة إلى كمية هائلة من الطاقة لتسخين المواد الخام لصنع الزجاج" .

وأضافت "أثناء ذوبان المواد الخام للزجاج ، يمكن إطلاق ملوثات غازية مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون، وبما أن الزجاج يتطلب تعدين المواد لإنتاجه - رمال السيليكا ورماد الصودا والدولوميت - فإن هذا له جميع التأثيرات البيئية المرتبطة بالتعدين."

وأوضح الدكتور بروك أن هذه تشمل تدهور الأرض وانبعاث الغبار وخطر الجريان السطحي للتعدين الذي يلوث مصادر المياه ويضر الصحة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي استخراج رمال السيليكا إلى الإصابة بالسحار السيليسى، وهو مرض من أمراض الصحة المهنية يتسبب فيه استنشاق غبار السيليكا البلوري في حدوث التهاب وتندب فى أنسجة الرئة - وهو مرض دائم لا علاج له.

وفقًا للباحثين ، يتم فقدان حوالي جزء من المواد الخام التي تدخل في إنتاج الزجاج بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يحفز ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.

قال الدكتور بروك للصحيفة: تفوق الزجاج على البلاستيك في مساهماته السلبية في تغير المناخ، والمياه العذبة والسمية، وتحمض المحيطات وما يسمى بالمغذيات بالمياه العذبة ، وهي الظاهرة التي تسبب فيها المياه الغنية بالمغذيات مستويات خطيرة من نمو الطحالب، أعتقد أن الآثار المترتبة على هذا البحث هي أننا يجب أن نتحرك لإعادة استخدام الزجاجات والعلب فقط إعادة التدوير لا تكفى، .

"نحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرنا والانتقال إلى أشياء مثل إعادة تعبئة الزجاجات وخطط إعادة الزجاجات وما شابه ذلك إذا كنا سنقوم بخفض هذه التأثيرات البيئية، بينما وُجد أن الكراتين أقل ضررًا بالبيئة بشكل عام من الزجاجات والبلاستيك ، إلا أنها لا تزال تحتوي على عناصر بلاستيكية.