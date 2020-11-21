أعراض مفاجئة للإصابة بسرطان الرئة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 26 ثانية

أفادت صحيفة Express البريطانية بأن الأطباء البريطانيين اكتشفوا بعض الأعراض المفاجئة التي قد تشير إلى تطور مرض سرطان الرئة.

ولفت الاخصائيون في مركز “روي كاستل” البريطاني المتخصص في مكافحة سرطان الرئة إلى فقدان الوزن والتهابات متكررة بانظام في الصدر إلى جانب أعراض كلاسيكية مثل السعال الدائم وصعوبة التنفس والتعب المستمر.

وهناك أعراض غير ملحوظة مثل زيادة حجم أطراف الأصابع وتغير شكلها وانحنائها يمكن أن تشير أيضا إلى الإصابة بمرض سرطان الرئة.

وحسب الأطباء فإن سبب ظهور تلك الأعراض يكمن في انخفاض كمية الأكسجين في الدم، ما يدل غالبا على إصابة الرئة أو القلب بالمرض.

ونصح الأطباء باستشارة الطبيب في حال ظهور أوديما ( تونم) وجه لم يظهر سابقا، إذ أن ذلك قد يكون له علاقة بانتشار سرطان الرئة إلى الغدد الليمفاوية القريبة أو انسداد الوريد الأجوف العلوي الناجم عن ضغط الورم.

وعلاوة على ذلك فإن الأطباء ينصحون بالخضوع للفحص الطبي في حال ظهور ألم في الظهر والكتفين. ويعتبر ذلك من الأعراض المفاجئة للمرضى لأنهم يعتبرون عادة أن سرطان الرئة يسبب آلاما شديدة في الصدر فقط، وذلك بحسب “نوفوستي”.