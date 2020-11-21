شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة يومية من فيتامين "د" تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان فى مرحلة متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة بقيادة خبراء في جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين (د) بشكل يومي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان في المراحل المتأخرة وحتى السرطان القاتل، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب اليومية كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان متقدم بنسبة 17٪ وكان من المرجح أن يستفيد أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي، مع تقليل المخاطر بنسبة 38%.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية قالت الباحثة الدكتورة بوليت تشاندلر، طبيبة الرعاية الأولية وعالمة الأوبئة في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن بجامعة هارفارد: "فيتامين د مكمل متوفر بسهولة ورخيص وقد تم استخدامه ودراسته لعقود والنتائج التي توصلنا إليها، وخاصة الانخفاض القوي للمخاطر الملحوظ في الأفراد ذوي الوزن الطبيعي، توفر معلومات جديدة حول العلاقة بين فيتامين د والسرطان المتقدم."





وشارك أكثر من 25000 شخص في الدراسة التي امتدت لأكثر من خمس سنوات.

وكان من بين المشاركين رجال يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر ونساء 55 عامًا أو أكبر لم يكن لديهم سرطان عند بدء التجربة.

تم تقسيم الأشخاص الخاضعين للاختبار إلى أربع مجموعات - المجموعة الأولى تناولت جرعة يومية من فيتامين د مع أوميجا 3. المجموعة الثانية تناولت فيتامين د بالإضافة إلى دواء وهمي ، بينما تناولت المجموعة الثالثة أوميغا 3 بالإضافة إلى الدواء الوهمي ، بينما تناولت المجموعة الرابعة عقاقير وهمية فقط.

وأظهرت النتائج الأولية عدم وجود فرق إحصائي في معدلات السرطان الإجمالية ولكن لوحظ انخفاض في الوفيات المرتبطة بالسرطان.

في تحليلهم الثانوي ، قام الدكتور تشاندلر وزملاؤه بتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان المتقدم - المرحلة المتأخرة والأشكال المنتشرة من المرض - بين المشاركين الذين تناولوا أو لم يتناولوا مكملات فيتامين (د) أثناء التجربة.

قاموا أيضًا بفحص ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم للفرد يلعب دورًا.

من بين المشاركين ، تم تشخيص 1617 شخصًا على أنهم شكل جائر من السرطان - مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم والرئة - على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن بين أولئك الذين تلقوا فيتامين (د) ، تم تشخيص حالة 226 في مراحل متقدمة من السرطان ، مقارنة بـ 274 ممن تلقوا العلاج الوهمي.

من بين أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي والذين تناولوا فيتامين (د) ، تم تشخيص 58 شخصًا بسرطان متقدم مقارنة بـ 96 شخصًا تناولوا الدواء الوهمي.

قال الفريق إنهم لم يجدوا أي ارتباط بين مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية والسرطان المتقدم.

يعتقد الباحثون إن السمنة والالتهابات المصاحبة لها قد تقلل من فعالية فيتامين د.

قال الدكتور تشاندلر: ``النتائج التي توصلنا إليها ، إلى جانب نتائج الدراسات السابقة ، تدعم التقييم المستمر لمكملات فيتامين (د) للوقاية من السرطان النقيلي - وهي صلة معقولة بيولوجيًا.

هناك ما يبرر إجراء دراسات إضافية تركز على مرضى السرطان والتحقيق في دور مؤشر كتلة الجسم.

مثل جامعة هارفارد ، تُظهر معظم الأبحاث حول فيتامين (د) والسرطان وجود صلة بين الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي من الفيتامين ومعدلات أقل للمرض ، وأنواع السرطان الأقل شدة وتقليل مخاطر الوفاة من المرض

في الدراسات المعملية ، أظهر تأليب فيتامين (د) ضد الخلايا السرطانية أنه يمكن أن يقلل من نموها ويمنعها من التكاثر والانتشار.